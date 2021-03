Čtyři zraněné si vyžádala dopravní nehoda, která se stala ve středu v poledne v ulici Na Brně u továrny společnosti Petrof.

V nemocnici skončili po nehodě u Petrofu i členové hudební kapely Poetika | Foto: PČR

„Dvacetiletý řidič BMW jedoucí ve směru jízdy od ulice Na Brně k ulici Brněnská zřejmě podle prvotních informací nepřizpůsobil rychlost své jízdy a při předjíždění ohrozil řidičku jedoucí ve vozidle Honda Civic, která chtěla odbočit na parkoviště. Následně narazil přední částí vozidla do vozidla Honda Civic,“ popsala událost policejní mluvčí Lucie Konečná. BMW bylo následně vlivem nárazu odhozeno na parkoviště u Petrofu, kde narazilo do zaparkovaného Volkswagenu. Při nehodě byla zraněna jak řidička Hondy, tak také tři lidé stojící v době střetu u vozidla Volkswagen Touareg. Shodou okolností se jednalo o členy hudební kapely Poetika, která se zrovna chystala nahrávat v Petroff Gallery svou skladbu. "Byly to vteřiny a myslím, že jeden z nás by tady už nebyl," popsali svůj zážitek členové kapely na sociálních sítích.