K hromadné nehodě čtyř vozidel došlo v pondělí dopoledne ve Střelecké ulici v Hradci Králové.

Ve Střelecké ulici boural autobus, dvě auta i autoškola | Foto: PČR

Autobus městské hromadné dopravy zde nedobrzdil a narazil do před ním stojícího osobního auta značky Nissan Almera s přívěsem. To bylo nárazem odhozeno na před ním stojící nákladní auto Citroen Jumpy a to zase na osobní auto značky Škoda Fabia, které zastavilo před přechodem pro chodce a dávalo přednost chodkyni.