Po celou dobu se pak snažil s hlídkou debatovat o tom, že si byl venku sám zaběhat, a strážníci že jsou zrádci, kteří se dopouštějí zrady lidství. Když se se strážníkem takto nedomluvil, snažil se ho zastrašit. „Ty jsi tady teďka se mnou sám? Ty vo*e asi jo. To jsou dobrý kámoši ne? Jste k hov*u jako policajti. Většina lidí tě nemá ráda a ani tě nezná… Teď jsem v tobě vyvolal strach, ty vo*e,“ říká zadržený muž na videu. Muž podezřelý z trestného činu odmítl dechovou zkoušku a nakonec si ho převzali policisté.

Když se hradečtí strážníci rozhodli zastavit řidiče na základě podezření z požití alkoholu či jiné návykové látky, nejspíš ani zdaleka netušili, co je na noční směně čeká. Jen co řidič zahlédl modré majáky, prudce zrychlil a způsobil dopravní nehodu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.