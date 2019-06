Speciální zásah mají za sebou profesionální hasiči z Nového Bydžova. Ve čtvrtek pozdě večer vyrazili do nedalekých Skochovic, kde měli místní lidé obavy o kotě uvězněné na okapu.

Z kotěte se vyklubala kuna. Hasiči jí pomohli na svobodu. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči vyděšené zvíře opatrně snesli z výšky. Nebylo to ovšem kotě, ale malá kuna, která se vzápětí tryskem vrátila do přírody. (oh)