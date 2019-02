Cestou od Luční Boudy směrem k údolí Bílého Labe turista uklouzl na zledovatělém sněhu při traverzovaní ledového svahu, na silně zledovatělé stráni již nedokázal zabrzdit a zřítil se několik desítek metrů z prudkého srázu do potoka. „Při pádu utrpěl poranění dolní končetiny, která mu znemožňovala pohyb. Vedle utrpěných zranění tak hrozil také rychlý rozvoj život ohrožujícího podchlazení,“ oznámil Ivo Novák, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.



Situaci navíc komplikovala skutečnost, že zraněný se nacházel ve složitém a obtížně přístupném terénu. Operátoři tísňové linky proto zapojili do akce všechny složky integrovaného záchranného systému včetně Horské služby. Přesná poloha zraněného nebyla známa, a tak se záchranáři museli vydat údolím Bílého Labe na skialpinistických lyžích s veškerým vybavením pro zásah.

„Muže jsme nalezli v korytě potoka víc jak kilometr od Luční boudy. Po vytažení z mrznoucí vody jsme mu ošetřili otevřenou zlomeninu levé nohy, zajistili mu tepelný komfort a připravili jej pro transport Leteckou záchrannou službou,“ popsal akci Tomáš Novák.



Vrtulník nemohl vzhledem k terénu na místě nehody přistát, dopravil na lanovém podvěsu ke zraněnému lékaře s hasičem - leteckým záchranářem. Spolu se záchranáři Horské služby poskytli turistovi základní rychlé ošetření a zafixovali jej do transportní sítě.



„V ní byl muž spolu s lékařem a hasičem přenesen pod vrtulníkem na stanoviště Horské služby, kde mu již záchranáři mohli poskytnout veškerou potřebnou péči, zejména tepelný komfort a léky proti bolesti. Po stabilizaci stavu byl muž umístěn na palubu vrtulníku a transportován do královéhradecké nemocnice,“ upřesnil Novák.



Zásahů na horách měla záchranka v sobotu víc. Těsně před vzletem k záchranné akci do údolí Bílého Labe posádka vrtulníku předávala v traumacentru 21letou ženu, která při jízdě na saních v Janských Lázních vylétla z trati a ve vyšší rychlosti narazila do stromu. „Po poskytnutí potřebné péče ji do nemocnice záchranáři přepravili s podezřením na poranění pánve a k vyloučení dalších vnitřních zranění,“ uvedl Novák.



Další vážný úraz dolní končetiny ošetřili zdravotníci z Vrchlabí v areálu Herlíkovice dvanáctileté dívce. Zraněná po ošetření nakonec skončila na chirurgii nemocnice v Jilemnici. „Jenom během soboty tak naše posádky zasahovaly u téměř dvou desítek středně a vážně zraněných návštěvníků Krkonoš a Orlických hor,“ dodal mluvčí Ivo Novák.