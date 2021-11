/11. OTÁZKA/ Seriál Deníku 100 otázek a odpovědí přináší vysvětlení dalšího dotazu. Odborníci v novém seriálu pravidelně odpovídají na dotazy ze všech oblastí života. Druhou desítku zvídavých otázek a důvěryhodných odpovědí otvírá dotaz: Existuje ve slovenštině slovo drevokocúr?

| Foto: Deník

Borůvky versus čučoriedky, rampouch versus cencúľ, beruška versus lienka. Byť to není zase tak dávno, co Češi a Slováci sdíleli společný stát, jejich jazyky nabízí mnohé záludnosti, kvůli kterým si občas nerozumí, nebo se také trochu škádlí. A někdy je přesvědčení o tom, jak se co správně ve druhém jazyce řekne, silnější, než realita. Příkladem takového slova je drevokocúr, o kterém si mnozí Češi myslí, že jde o slovenské označení veverky. Realita je ovšem trochu jinde. Kde, na to odpovídá jedenáctý díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí. Konkrétně se bude zabývat dotazem: Existuje ve slovenštině slovo drevokocúr?