Hradec zahájí Týdny pro duševní zdraví

Krajské město se i v letošním roce zapojilo k osvětové kampani Týdny pro duševní zdraví, která odstartuje 11. září od 18.00 hodin v Hradci Králové na Kavčím plácku koncertem kapely Nirvana In the name of Cobain. Osvětové akce na podporu povědomí o duševním onemocnění Týdny pro duševní zdraví se konají po celé České republice.

Foto: Michaela Venclová | Foto: Deník / Pavla Horynová