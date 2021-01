KDY: kdykoliv

KDE: www.svkhk.cz

ZA KOLIK: zdarma

Registrovaní čtenáři mohou nadále využívat vzdálený přístup do elektronických databází. Tištěné knihy si nyní v knihovně nepůjčíte, ale e-knihy ano. Využijte přístup do moderní online knihovny BOOKPORT. V nabídce najdete více než 5 500 titulů beletrie, populárně-naučné nebo odborné literatury v českém jazyce. Více o službě zjistíte na https://www.svkhk.cz/…spx.



Vypůjčené knihy můžete vracet do biblioboxů umístěných před knihovnou. Biblioboxy jsou otevřeny nepřetržitě. Po dobu uzavření knihovny nenarůstají poplatky z prodlení, výpůjční lhůty končící v době uzavření budou posunuty, nelze však objednávat další dokumenty.



V případě dotazů použijte email pujcovna@svkhk.cz nebo inform@svkhk.cz, případně zavolejte na linku 494 946 252 nebo 494 946 243 v době od 8.00 do 15.00 hodin.