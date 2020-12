KDY: od 1. do 19. prosince

KDE: www.nazmrzku.cz

ZA KOLIK: 100,-/kg

Hradecké kapry lze objednávat od 1. do 19. prosince přes eshop na https://www.nazmrzku.cz/kategorie-produktu/na-zmrzku/hradecky-kapr/.

Zájemci, kteří si budou chtít kapra zakoupit na místě, mohou navštívit od 21. do 23. prosince čtyři prodejní místa – u Hájovny Zelený sloupek, u Atria, před budovou staré radnice na Velkém náměstí čp. 1 a na sádkách u rybníka Datlík. U Zeleného sloupku se budou ryby před Vánoci prodávat od 8 do 16 hodin, na zbývajících místech od 9 do 17 hodin. Kilogram kapra budou městské lesy prodávat za 100 korun.