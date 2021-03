KDY: od 8.00 do 16.00

KDE: 702 209 346

ZA KOLIK: zdarma

Pro pomoc s orientací ve studijních oborech jednotlivých škol, které kraj zřizuje, mohou využít krajskou linku s číslem 702 209 346, a to každý všední den od 8 do 16 hodin. Informační linka funguje do konce února. Pro lepší informovanost žáků devátých ročníků a jejich rodičů Královéhradecký kraj již začátkem září loňského roku distribuoval na všechny základní školy v regionu 5200 kusů brožur s názvem Oborovník aneb Kam na střední? Jedná se o ucelený přehled krajských škol a oborů vzdělání, které nabízejí školy zřizované Královéhradeckým krajem pro příští školní rok. Informační linka má sloužit pro doplnění těchto informací.