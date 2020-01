KDY: 6. ledna, 10.00

KDE: Knihovna města HK

ZA KOLIK: Zdarma

Iva Janžurová se zapsala jak do dějin českého filmu, tak českého divadla, ale hlavně do srdcí českých diváků. Oblíbená herečka hrála mj. v nezapomenutelných filmových komediích „Marečku, podejte mi pero!“, Což takhle dát si špenát, nebo Zítra to roztočíme, drahoušku…! Od roku 1988 je členkou činohry Národního divadla. Vstup na akci je volný.