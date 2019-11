KDY: 29. listopadu, 9.00

KDE: Masarykovo náměstí

Akci organizuje volné středoškolské uskupení Fridays for Future. S heslem „Pokud politici odmítají dělat to, co se od nich očekává, my odmítneme dělat to, co se očekává od nás“, vyrazí místo školy do ulic. Stávka se koná již poněkolikáté. Tentokrát průvod doprovodí i dechovka, na místě bude k dispozici teplý čaj. Po průvodu městem bude následovat shromáždění na Masarykově setkání, kde vystoupí několik řečníků.