KDY: denně kromě pondělí

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: Základní: 90 Kč, Rodinné: 220 Kč

Děti od 6 let, studenti, senioři: 50 Kč

V královéhradeckém muzeu východních Čech si můžete až do 3. ledna prohlédnout výstavu Záchrankou kolem světa, dále je k vidění expozice Pražský groš příběh nejslavnější české mince, a to až do 31. ledna. Zvídavé návštěvníky jistě potěší i Poklady sbírek Královéhradeckého kraje (do 21. února) a Století Karla Otčenáška (do 7. února). Muzeum je otevřené od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, v pátek od 10 do 20 hodin.