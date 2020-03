KDY: 3. března, 17.00

Gaertner byl v roce 1942 deportován do ghetta v Terezíně.Odtud odjel transportem do Osvětimi, kde zůstal půl roku. Následně prošel selekcí a byl vybrán na práci v koncentračním táboře Sachsenhausen. Po evakuaci tábora absolvoval tzv. pochod smrti, který skončil ve Varnsdorfu, odkud byl převezen do Terezína, kde se ke konci války dočkal osvobození. Akci je součástí projektu Paměť národa. Beseda se uskuteční v úterý 3. března v budově „A“ v učebně A5. Vstup na akci je volný.