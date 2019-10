KDY: 23. října, 19.00

KDE: Bio Central

ZA KOLIK: Zdarma

Součástí akce je též sbírka oblečení pro lidi bez domova, tentokráte zaměřená zejména na zimní obuv, ponožky a zimní bundy. Klienti Charity budou také rádi za hygienické potřeby všeho druhu. Vybrané věci poputují do Sociálního šatníku Oblastní charity Hradec Králové či přímo do Azylového domu.

Na místě bude též kasička organizace Food Not Bombs (Jídlo místo zbraní) Hradec Králové, která se zabývá vařením a rozdáváním teplého jídla potřebným.