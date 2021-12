Na vině byla především střelecká mizérie. V prvním poločase dali Východočeši pouhých 23 bodů! Jenže pořád neprohrávali nějakým výraznějším rozdílem (pouze o 7 bodů), soupeři to tam totiž rovněž moc nepadalo, vždyť skóre se poprvé měnilo až po necelých třech minutách!

BC Geosan Kolín – Královští sokoli Hradec Králové 86:68 (15:10, 30:23, 62:40). Body: Číž 27, Mareš 19, DuBose 13, Lošonský 12, Novotný 8, Jelínek 4, Křivánek 3 – Pešakovič 19, Pavlovič 13, Škranc 11, Sedmák 10, Goga 5, O. Peterka 4, Vujovič 3, Šoula 2, Stamenkovič 1. Rozhodčí: Hruša, Kec, Dombrovský. Trojky: 13:4. Trestné hody: 14/11 – 21/14. Doskoky: 42:43. Fauly: 22:17. Pět osobních chyb: 0:1 (36. Stamenkovič). Diváci: 577.

Třetí čtvrtina už ale znamenala rozjasnění. Hradec ke špatné střelbě přidal i kolaps na obranné polovině, čehož Kolínští využili a definitivně se odtrhli. Domácí tuto část ovládli jasně 32:17.

Zbytek zápasu se tak mohl už jen bezstarostně dohrávat. Sokoli se přesto ještě snažili a tři minuty před koncem stáhli manko na -13. Medvědi ale žádné drama nepřipustili a závěr si zkušeně pohlídali.

„Od začátku jsme se nedokázali dostat do hry. Dát za poločas 23 bodů, mít z prvních pěti útoků nulu, to bylo strašné. V útoku jsme naprosto propadli. Relativně slušně jsme do půle ubránili soupeře na 30 bodů. Začátek třetí čtvrtiny nás však pohřbil. Domácí si vytvořili komfortní náskok a zaslouženě vyhráli. Musíme se teď zmátořit hlavně v obraně, ale i v útoku, kde nám to nefungovalo,“ pronesl hradecký kouč Lubomír Peterka.

Na rozskoku ještě v loňské sezoně spoluhráči - Pavol Lošonský (vlevo) a Peter Sedmák.Zdroj: BC Kolín

„Třiadvacet bodů v první půli, to je náš nejhorší výkon v sezoně. Přitom jsme pozice měli, takže to byla naše laxnost. Poločas jsme měli vyhrát alespoň o 10 bodů, hrálo by se nám pak lépe. Pak přišel vstup do druhé části, kde jsme během třech minut dostali 15 bodů, soupeř se dostal na dvacetibodový rozdíl a už to bylo těžké. Rozhodl náš špatný výkon,“ měl jasno rozehrávač Adam Goga.

Složit reparát budou moci Sokoli v neděli doma (18.00). Do třebešské haly však přicestuje silná Opava, která okupuje 2. příčku tabulky.