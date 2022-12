Brian McCormick se v pondělí poprvé připojil k trutnovskému týmu a už tuto absolvuje premiéru na lavičce po boku Michala Martiška v domácím utkání 4. kola Českého poháru proti Slovance (19.00).

„Jsem nesmírně rád, že se nám povedlo vyřešit tuto situaci a hned po reprezentační přestávce nastupuje Brian McCormick. Jelikož nezná prostředí české Chance ŽBL, určitě bude potřebovat prostor k poznání jak týmu, tak ostatních celků. Jsme proto domluveni, že zatím zůstanu hlavním trenérem já. Dostane však velký prostor podílet se jak na tréninkovém procesu, tak na skautingu a přípravě týmu na zápasy,“ prozradil v tiskové zprávě BK Kara Trutnov Michal Martišek.

Znamená to tedy, že čase Američan převezme družstvo v roli hlavního kouče?

BK Kara TrutnovZdroj: Jan Bartoš„Je to přesně tak. Naši spolupráci po čase vyhodnotíme a věřím, že bude připraven plnohodnotně převzít tým,“ dodal Martišek k situaci s příchodem trenéra z USA.

Aby vedl ženský tým v české soutěži cizinec, není tolik zvykem. Ba dokonce trenér z Ameriky, toho možná účastník nejvyšší soutěže neměl na střídačce ještě nikdy v historii. Proč tedy právě v Trutnově padla taková volba?

„Měli jsme několik kandidátů a výběrový proces jsme vedli ve dvou alternativách. Buď najdeme trenéra, který má dostatek zkušeností, ideálně zná i prostředí Ženské basketbalové ligy a bude schopen okamžitě převzít tým. Nebo hledáme někoho perspektivního, kdo mi nejdřív výrazně pomůže ve zmíněných záležitostech, které při mém časovém vytížení dlouhodobě zvládat nešly,“ popsal hlavní důvody rozhodování Michal Martišek.

Brian McCormick však nebyl úplně náhodnou volbou. „Stal se pro nás vhodnou kombinací obou variant. Znám ho už od svého působení v Kanadě z roku 2014. Jeho trenérskou kariéru a také jeho publikační a edukační činnost (je autorem několika knih a množství studií v oblasti basketbalu) sleduji již několik let. Věřím, že naše spolupráce bude přínosem a dalším krokem k dosažením našich společných dlouhodobých cílů,“ prozradil dále sportovní manažer Kary.

Trutnovské basketbalistky se momentálně nacházejí na polovině sezonní cesty. Po první polovině základní části jsou v tabulce osmé s nijak zářnou bilancí dvou vítězství a sedmi porážek. Určitě není překvapením, že se takové statistiky v klubu nehodnotí kladně.

„Rozhodně ne. První polovina základní části je výsledkově velkým zklamáním. Určitě jsme měli vyšší ambice a chtěli vyhrát minimálně tři, ideálně čtyři zápasy. Cílem pro druhou část soutěže musí být zlepšení této bilance. Samozřejmě respektuji sílu jednotlivých celků, ale myslím, že po dlouhé době se liga výrazně vyrovnala a kromě USK a částečně Žabin si už žádný jiný tým nemůže být jistý vítězstvím. To je skvělé pro samotnou soutěž. O to více mrzí naše bilance v první polovině základní části,“ nehledal výmluvy Michal Martišek a na závěr přiblížil, jaké má tým cílé pro druhou polovinu sezony.

Michal Martišek se na střídačku Kary vrátil od 7. kola poté, co byl od týmu odvolán Tomáš Veselý.Zdroj: Jan Bartoš

„Nejdůležitější z mého pohledu bude zejména mentální nastavení týmu. Máme kvalitní kádr, který chce tvrdě pracovat, ale musíme uvěřit, že kromě USK a Žabin můžeme hrát s každým vyrovnaný zápas a také ten zápas dovést do vítězného konce. Nechci teď pro stanovení cílů uvádět konkrétní příčku, ani počet výher. Chci, abychom odehráli co nejvíc kvalitních utkání, bavili naše skvělé fanoušky rychlým a bojovným basketbalem. Jsem přesvědčen, že když toto splníme, tak se dostaví i lepší výsledky než v první polovině základní části.“

S výsledkovou prezentací tedy v Trutnově spokojeni nejsou a určitě je co zlepšovat. Hlavy dole ale zástupci klubu také nemají, naopak je i co chválit.

„Těší mě, že se postupně snažíme zlepšovat i mimobasketbalové aktivity zejména v oblasti marketingu a komunikace. Všechny kluby určitě máme ještě co zlepšovat, ale i poslední setkání ligových klubů mi dává naději, že po delší době opět směřujeme ke kvalitnější soutěži. U nás mě těší, že se nám povedlo postavit konkurenceschopný tým. Ne hvězdný, ale relativně vyrovnaný, což je to nejlepší, co se může mladým hráčkám stát. V minulých sezonách byla konkurence v týmu velice slabá. Každá hráčka měla víceméně jasnou pozici a minutáž. To aktuálně úplně neplatí, v týmu je zdravá konkurence. Samozřejmě je pak na jednotlivých hráčkách, jak se s novou situací vypořádají, jestli to vezmou jako výzvu ke zlepšení, nebo jestli se budou litovat a hledat jenom důvody, proč třeba jejich vytížení není takové, jak bylo zvykem,“ popsal pozitiva Martišek.

Zapomenout ale nemohl ještě na jednu výrazné zlepšení. Nejen on si totiž musel všimnout výrazně stoupající návštěvnosti domácích zápasů.

„Je to přesně tak, zvyšující se zájem fanoušků mě ohromně těší. Máme suverénně nejvyšší návštěvnost v lize jak do průměru, tak absolutní. Každý zápas se snažíme zlepšovat i péči o diváky. Jsem rád, že máme opět otevřený bufet, poločasovou soutěž pro diváky. Věřím, že ve druhé polovině soutěže potěšíme naše nejlepší fanoušky i větším počtem vyhraných zápasů,“ vyslovil na závěr tak trochu předvánoční přání Michal Martišek.

První příležitost na další vylepšení trutnovské nálady přijde už ve středu v pohárovém utkání se Slovankou.