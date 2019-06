Z dream teamu unikly informace do zámořských médií…

Střelecký zabiják James Harden má být hlavní hvězdou amerického výběru. | Foto: nba.com

Ohromný arzenál. Chlapík, který letos sázel v NBA 36 bodů na utkání, je nejzářivější hvězdou předpokládané sestavy dream teamu USA, který bude hlavním favoritem MS basketbalistů v Číně. Levoruký střelecký ďábel James Harden z Houston Rockets (na snímku) bude představovat největší hrozbu mašiny, která na úvod najede na Českou republiku. Navíc ji povede legendární Gregg Popovich, pětinásobný vítěz NBA se San Antoniem. Ačkoli sestava pro srpnový minikemp v Las Vegas bude zveřejněna až příští týden, do zámořských médií už pronikla řada zvučných jmen. Vedle Hardena jsou to i jeho spoluhráči z Houstonu Eric Gordon a P.J. Tucker, největší hvězda New Orleans Anthony Davis, lídr Charlotte Kemba Walker, sniper Utahu Donovan Mitchell, hlavní úderné duo Portlandu Damian Lillard a C.J. McCollum, střelecký šéf Washingtonu a spoluhráč Tomáše Satoranského Bradley Beal, top skórer San Antonia LaMarcus Aldridge, Kevin Love z Clevelandu, doskakovací fantom z Detroitu Andre Drummond, všestranné křídlo Bostonu Jayson Tatum, opory Milwaukee Khris Middleton a Brook Lopez, mladá krev z Los Angeles Lakers Kyle Kuzma či veterán z Denveru Paul Millsap.