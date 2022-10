„Startovali jsme pod panem Krupičkou a obsadili páté místo z přibližně sto šedesáti týmů. Takže určitě to hodnotíme kladně. Pan Krupička byl víceméně spokojený. S prvním místem by byl samozřejmě spokojenější, ale to vše přijde,“ smál se Jakub Hroneš v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Jakub HronešZdroj: archiv DeníkuNyní šéfa KBS ÚAMK Unhošť s týmovými parťáky potěšili mnohem více, titul česká výprava získala po dlouhých jedenácti letech.

Jakube, s jakými plány a ambicemi jste do Francie odjížděli potažmo odlétali?

Tak ambice jsou samozřejmě vždy ty nejvyšší, to bychom byli špatní závodníci. Popravdě, chtěli jsme s klukama zabojovat o pódiové umístění, určitě jsme ale nepočítali, že budeme bojovat o vítězství. Jelikož tam opravdu byly velmi kvalitní týmy. Stačí vlastně třeba zmínit druhé Američany. To jsou závodníci, kteří se tímhle sportem živí, všichni tři jezdí za fabrický tým. Teď přijeli tři kluci z vesnice a podařilo se jim to vyhrát, proto to opravdu beru jako můj největší úspěch v kariéře.

Vy jste na sebe upozornili už před rokem v Itálii, kde i páté místo bylo úspěchem. Hádám ale, že od té doby jste mysleli na pozici nejvyšší, je to tak?

Ano máte pravdu, tam se nám také dařilo. Mohu jen potvrdit předchozí slova, že jako závodníci vždy přemýšlíme pouze o vítězství.

Triumf po jedenácti letech. Češi získali klubovou trofej na prestižní Šestidenní

Od úvodního dne jste věděli, že si vedete velice dobře. Od druhého už jste byli ve vedení. Nedostavila se pak nervozita, když už jste cítili, že jedete o titul?

Tak jelikož s klukama už pár sezon máme za sebou, věděli jsme, co dělat. Samozřejmě tlačit na pilu co to jde, ale přitom neublížit technice, ani sobě. Protože na Šestidenní se může stát cokoliv. První den jste první a druhý den nejedete, jelikož se mohlo pokazit něco na technice. Je to velmi ošemetné a samozřejmě i o velkém štěstí.

Jak se vám a vašim kolegům dařilo v soutěži jednotlivců a co bylo pro váš triumf klíčové?

Popravdě jsem jel vlastně s nejlepšíma klukama v republice. Kryštof Kouble Šestidenní mezi klubovými jezdci absolutně vyhrál a Jára Romančík se pohyboval kolem pátého místa. Já jsem se pohyboval kolem třicátého místa, ale byl jsem jako třetí nejlepší Čech, takže jsem spokojen, že jsem to klukům moc nekazil. Doufám (směje se).

Jakub Hroneš v akci na svém stroji.Zdroj: denik.cz

V roce 2011 dokázalo Šestidenní ovládnout jiné české trio Michal Kadleček, Martin Žerava, Radek Toman pod hlavičkou Husaberg Czech. Dá se někdo z nich považovat za váš vzor?

Tito tři jezdci jsou určitě legendami českého endura. Jsou to páni jezdci a určitě vzhlížím ke všem třem.

Jak se vám vlastně líbilo prostředí závodů ve francouzském Le Puy en Velay? Jel byste sem třeba na dovolenou?

Pohybovali jsme se pořád okolo tisíce metrů nad mořem, takže počasí tam bylo jak na houpačce. Prostředí bylo nádherné - hory, jezera, krásná příroda, ale popravdě do Francie bych na dovolenou nejel.

Kam tento úspěch ve své kariéře řadíte a proběhla nebo proběhne nějaká oslava?

(bez váhání) Tenhle úspěch řadím na nejvyšší metu. S klukama jsme říkali, že už by se to ani nikomu nemuselo povést. Ale to bylo jen tak obrazně řečeno. Bylo by opravdu fajn navázat na úspěch, kterého jsme dosáhli. A pokud jde o oslavu, tak ta proběhla přímo ve Francii po závodech s ostatními jezdci. Myslím, že jsme si to všichni moc užili. Další oslavu plánujeme se svým týmem hned po skončení této sezony.

Jakub HronešZdroj: denik.czČím si vysvětlit, že v elitní světové třídě Češi letos zastoupení neměli?

To je spíš otázka na Autoklub České republiky. Moc nás mrzelo, když jsme se dozvěděli, že podle vedení Autoklubu zrovna my nemáme „výkonnost“ i přes to, že letos jedeme s Kryštofem kompletní seriál mistrovství světa. Kdyby byla například sestava Kouble, Romančík, Hroneš, Hádek, mohl by z toho být moc hezký výsledek. Bohužel Autoklub se k tomu postavil jinak a dopadlo to, jak to dopadlo. Další výmluvou byly finance, o to víc jsme vděční za to, v jakém jsme týmu pod vedením pana Krupičky. Je na pováženou, že soukromý tým dokáže sehnat prostředky na tak finančně náročný závod, kterým Šestidenní je, zařídit nám motorky a kompletní servis, jaký nemá plno konkurenčních týmů.

Příští 97. ročník Šestidenní se uskuteční v listopadu roku 2023 v argentinském San Juanu. To je lákavá destinace, co vy na to?

Tak já v Argentině už Šestidenní jel, ale bohužel tento výlet je velmi finančně náročný, takže uvidíme co bude. Určitě bychom se tam rádi podívali a popřípadě navázali na tento výsledek.

Rok 2022 nekončí. Jaké máte pro jeho závěr plány?

Čekají mě ještě dva závody mistrovství České republiky, kde bojuji i titul vicemistra ČR. Potom poslední podnik mistrovství světa v Německu. Pak už jen nějaké poslední „tancovačky“ na poli a je hotovo. Můžeme se těšit na zasloužený odpočinek.

Naznačujete, že tak jako tak budete hodnotit tuto sezonu jako úspěšnou. Komu z vaší strany patří poděkování za podporu?

Samozřejmě všem, kdo mě v tomto sportu podporují. Rodině, která mě neskutečně drží. Přítelkyni, že to se mnou vydržela a stále je při mně. No a pochopitelně všem sponzorům, lidem, kteří sledují tento sport a že jich je hodně. Zároveň všem lidem v týmu, manažerovi panu Krupičkovi, že tento sport tak miluje a podporuje nás. V neposlední řadě také médiím, že o náš píšou.