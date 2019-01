Hradec Králové - Galavečer, na němž dojde k vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 města Hradec Králové, se uskuteční ve středu 20. února od 18 hodin v sále hradecké Filharmonie.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Během večera bude oceněno 10 jednotlivců, 3 kolektivy, hendikepovaní sportovci, dobrovolní trenéři a cvičitelé, 1 osobnost bude uvedena do Síně slávy. Zároveň bude vyhlášena Hvězda Hradeckého deníku (o výsledcích rozhodnete vy, svého favorita uveďte do kuponu, který doručte do 14. 2. do Hradeckého deníku - Kladská 17, 500 03 HK).

Akci bude moderovat R. Šilhan. Součástí doprovodný program (mj. Sabina Křováková). Vstup zdarma! Lístky budou k dispozici v budově ČUS HK (Habrmanova ul., tel. 604 571 185, e-mail: fridrichova@cushk.cz).