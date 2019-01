Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Křídelní hráčka hradeckých „lvic“ Kristýna Minarovičová přispěla k vysoké výhře nad brněnskými Žabinami.

Skvělým výkonem se o víkendu blýskly hradecké basketbalistky. V utkání třináctého kola ŽBL na domácí palubovce roznesly brněnské Žabiny 90:65. Díky tomu mají s rivalem lepší vzájemné zápasy, neboť v moravské metropoli prohrály jen 64:77.

Šestnácti body a osmi doskoky k veledůležitému vítězství přispěla Kristýna Minarovičová. V duelu odehrála jen něco málo přes osmnáct minut, ale když už se zrovna dostala na plac, byla hodně vidět.

„Důležité pro nás bylo, že jsme za celý zápas ani na chvilku nepolevily,“ má jasno nejlepší střelkyně sobotního střetnutí a křídelní hráčka královéhradeckých „lvic“.

Velkého brněnského rivala jste porazily o pětadvacet bodů. Jak se výhra rodila?

Podle skóre to vypadá jednoduše, duel skončil skoro o 30 bodů, ale vůbec to nebylo lehké utkání. Žabiny celý zápas bojovaly. Důležité bylo, že jsme celý zápas ani na chvilku nepolevily a soustředily jsme se na náš výkon. To asi rozhodlo.

Pozvánka

Hradec versus Žabiny Brno. Stejný zápas se na stejném místě uskuteční rovněž ve čtvrtfinále Českého poháru. Hrát by se mělo ve středu 16. ledna.

Řešily jste v průběhu utkání fakt, že první duel v Brně jste prohrály o třináct bodů a pro lepší skóre ze vzájemných zápasů tak musíte vyhrát o více než třináct bodů?

V poločase, když jsme vedly asi o dvacet bodů, jsme si řekly, že vítězství by bylo super, ale že nám nestačí jenom vyhrát. Naším cílem bylo vyhrát o více než těch třináct bodů. Je tedy skvělé, že jsme to dokázaly.

Začátek sezony nebyl úplně optimální, ale teď, s výjimkou USK Praha, porážíte jednoho soupeře za druhým, ať už v ŽBL či ve Středoevropské lize. Čím to je?

Nevím. Důležité ale je, že jsou všechny hráčky zdravé. A asi jsme se za tu polovinu sezony sehrály. Tak doufám, že nám to ještě vydrží.

Stále bojujete na třech frontách – liga, Český pohár a Středoevropská liga. Má některá ze soutěží prioritu?

Nemáme nijak určeno, co je důležitější. Chceme vyhrát všechno (směje se). V lize si chceme zajistit co nejlepší pozici před play off a v obou pohárech se chceme dostat minimálně do závěrečného Final Four. (ach, pt)