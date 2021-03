Na toto klání odcestovaly mimo jiné i juniorské chodkyně AC Turnov Eliška Martínková a Jana Zikmundová, které se zde zúčastnily závodu na 10 km chůze. Obě atletky se snažily pokořit limity na vrcholné akce své kategorie v tomto roce, což se jim také podařilo.

Eliška Martínková v mezinárodní konkurenci závod ovládla a zvítězila v čase 45:52. Tím splnila limity na světový šampionát do 20 let v Nairobi, mistrovství Evropy stejné věkové kategorie v Tallinu i ME družstev v Poděbradech.

Dále se zařadila na 3. místo dlouhodobých českých tabulek v této kategorii za světovou rekordmankou Anežkou Drahotovou a její sestrou Eliškou.

„Se závodem jsem moc spokojená. Výsledný čas je určitě nad má očekávání. Jsem ráda, že jsem si prvním závodem splnila veškeré limity a teď se můžu naplno věnovat přípravě vzhledem k těmto vrcholům. Vidím ještě rezervy, proto doufám, že se mi čas ještě podaří stlačit. Hlavně jsem nadšená z dnešního úspěchu české chůze, jako celku. Všem se podařilo splnit nějaké limity, hrozně moc jsme si to tu společně užili a dělali si celý den navzájem radost. Jsme skvělá parta a to, jak dobře společně pracujeme, je vidět. Bez skvělé trenérky by to samozřejmě nešlo,“ dělila se o radost Eliška Martínková.

Jana Zikmundová dokončila závod na 5. místě také v osobním rekordu 50:36, který je vstupenkou jak na ME do 20 let v Tallinu, tak na ME družstev v Poděbradech. Tímto časem si také upevňuje svou 7. pozici v dlouhodobých tabulkách.

„V Dudincích jsem nezávodila poprvé, takže už jsem věděla, co od trati čekat. Do závodu jsem šla s tím, že si chci vylepšit osobní rekord, což by znamenalo i splněné limity na mistrovství Evropy do dvaceti let a šampionátu družstev v Poděbradech. Jsem moc ráda, že se vše podařilo. Závod se mi šel nad očekávání dobře, rozešla jsem pomaleji první kilometr a pak najela na tempo, které jsem držela. Během osmého a devátého kilometru jsem měla maličko krizi, ale stále to nebyl výrazný propad. S výsledným časem jsem moc spokojená a doufám, že to příště bude ještě lepší,“ pokračovala v hodnocení úspěšného turnovského víkendu Zikmundová. (kri, to)