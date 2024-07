Fanoušci autokrosu dorazili do Štikovské rokle u Nové Paky na letošní pátý podnik seriálu mistrovství Evropy v hojném počtu a vytvořili tradičně parádní atmosféru. K motorsportu také neodmyslitelně patří krásné ženy a na startovním roštu nechyběly ani tentokrát. Vše ale nebylo jenom růžové. Jezdci si stěžovali na kvalitu tratě, na jejím povrchu se tvořily velké díry, které znemožňovaly předjíždění, většina jízd končila urvaným kolem či karambolem. Více v galerii.

„Je obrovská škoda, že se jezdilo na takové trati. Myslím, že někteří pořadatelé by si měli sáhnout do svědomí. Vím, že se snaží, ale bohužel. Na druhou stranu i tak je pro mě Paka nejvíc,“ byl ve svém hodnocení pro Deník ještě poměrně shovívavý vítěz královské kubatury Super Buggy David Horák.

To průběžný lídr celkového pořadí šampionátu ve stejné divizi Petr Nikodém si nebral v depu servítky.

„Nálada odpovídá stavu tratě, na které jezdíme. Asi jsme se tady na tom shodli všichni. Kdybychom měli říct, která trať byla, je a bude letos nejhorší, tak si musí dát ruku na srdce, prostě Paka se nepovedla, nedá se to skoro projet. Nedá se předjet, diváci chodí, že je to nebaví, protože se z toho udělala pouze jedna lajna. Je to jenom o přežití,“ řekl Nikodém v rozhovoru Milana Horáka po semifinále. Podobně mluvili i další přední čeští jezdci.

Příznivcům nezbývá, než doufat, že se situace zlepší a Nová Paka bude i nadále považována za autokrosovou Mekku. Toto přízvisko si vysloužila právě díky fanouškům, skvělé organizaci a s tím spojené oblibě u závodníků.

