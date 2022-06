Do Budapešti se sjely týmy z Evropy a světa - celkem 615 závodních týmů z několika zemí v různých kategorií. Východočeská děvčata byla zařazena do kategorie Open + Disco Formation Junior a umístila se na skvělém 3.místě. (af)

Hodnocení trenérek Adély Fejglové a Zuzany Trojnové:

"Do Budapešti jsme odjížděly s velkým očekáváním a odhodláním udělat co nejlepší výsledek, což se nakonec povedlo znamenitě. Bronzové medaile na světovém šampionátu jsou pro náš klub B.A.Z. centrum historickým úspěchem a je to velká odměna za skvěle odvedenou práci, kterou děvčata předváděla po celou letošní sezonu. Byla to poslední akce se sladkou tečkou na závěr. Poděkování patří nejen děvčatům za skvělou reprezentaci města Hradec Králové, ale také rodičům, kteří se do celé akce zapojili velkou měrou a bez nich bychom se této akce nemohly zúčastnit."