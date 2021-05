Překvapení se tentokrát nekonalo. Hradečtí basketbalisté prohráli oba čtvrtfinálové zápasy na palubovce Opavy (84:89 a 56:79), ale nutno uvést, že především v úvodním mači domácímu celku pořádně zatopili. Druhé utkání už mělo očekávaný průběh v režii Slezanů.

Favorit tak v sérii hrané na tři vítězství vede 2:0 na zápasy a o svém postupu do semifinále může rozhodnout již v sobotu, kdy se hraje duel číslo 3, avšak výhodu domácího prostředí budou mít tentokrát Královští sokoli. Úvodní rozskok bude proveden úderem 17. hodiny.

I protože Sokoli s Opavou ještě nikdy nevyhráli, naopak většinou dostali nařezáno, očekávalo se v prvním utkání hladké vítězství Slezanů. Jenže tak tomu nebylo. Hradečtí na palubovce favorita ukázali, že jsou ve velmi dobrém rozpoložení a jejich úspěchy v letošní sezoně nejsou náhodné. Aktuálně druhému nejlepšímu českému týmu byli velmi zdatným protivníkem.

Ba co víc, Královští sokoli v úterý Opavu pořádně potrápili a nedali jí nic zadarmo. Dokonce se jim povedlo vyhrát tři čtvrtiny. Ovšem ani to nakonec nestačilo a Východočeši tak museli skousnout porážku o pět bodů. Jasně však naznačili, že to s nimi budou mít Šiřina a spol. ještě hodně těžké.

Hradec sice v úvodu druhého poločasu nabral až šestnáctibodové manko (58:42), ovšem nic nezabalil, zabojoval a dosáhl se zpátky na dostřel (rozdíl 4 bodů). Díky tomu až do konce nebylo nic rozhodnutého.

„Favorita jsme trápili, ale musíme si sportovně přiznat, že domácí byli lepší. V první půli nás trápily rychlé brejky soupeře. Bylo to trošku jiné tempo, přece jen jsme teď dva měsíce hráli spodní skupinu nadstavby. Ale drželi jsme se v závěsu. Naopak totálně nám nevyšel nástup do třetí čtvrtiny, kde jsme dostali tři trojky a bylo téměř po zápase. Pak jsme sice makali, stáhli to, ale domácí si to zkušeně pohlídali. Nicméně odehráli jsme dobré utkání,“ řekl po úvodním dílu série Lubomír Peterka, kouč hradeckého celku.

„Jsem rád, že jsme bojovali až do konce a nenechali Opavu utéct, protože po vstupu do druhého poločasu to s námi vypadalo zle. Ale vrátili jsme se do zápasu a předvedli jsme solidní výkon. Neměli jsme co ztratit, Opava je jasným favoritem, ukazuje už několik let, že patří ke špičce v lize. Na druhou stranu jsme ukázali, že jsme herně v pohodě. Český pohár nás nakopl a forma pak šla nahoru. V týmu je dobrá chemie i nálada, od toho se to odráželo. Těší mě, že jsme se dostali až tak daleko,“ dodal Filip Halada, křídlo Královských sokolů.

1. zápas: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 89:84 (32:24, 49:42, 71:65).

Body: Gniadek 19, Jurečka 16, Zbránek 15, Slavík 12, Šiřina 11, Kouřil 7, Švandrlík 5, Kvapil 4 – Halada 19, Sedmák 15, Barač 13, Lošonský 13, Stamenkovič 12, Koloničný 4, O. Peterka 3, Šoula 3, Kantůrek 2.

Rozhodčí: Blahout, Jeřáb, Nejezchleb. Trojky: 14:12. Trestné hody: 26/21 – 16/12. Doskoky: 38:35. Fauly: 20:23. Pět osobních chyb: 2:2 (Petr Bohačík, Šiřina – Barač, Lošonský). Bez diváků.

Před středeční bitvou se hlavně spekulovalo, jak Hradečtí zvládnou druhý zápas ve dvou dnech v kombinaci se starším kádrem a v užší rotaci. A to se asi naplnilo, neboť favorit už na palubovce jasně dominoval.

Královským sokolům teď nezbývá nic jiného, než zmobilizovat síly a pokusit se poprvé v historii zdolat Opavu v sobotu doma.

2. zápas: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 79:56 (21:14, 44:25, 67:38). Body: Kvapil 15, Šiřina 13, Jurečka 10, Kouřil 9, P. Bohačík 8, Páleník 6, Slavík 6, Štěpánek 5, Gniadek 4, Zbránek 3 – Sedmák 13, Lošonský 12, Kantůrek 6, O. Peterka 6, Stamenkovič 6, Brožek 5, Mráz 3, Halada 2, Koloničný 2, Šoula 1. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Scholze. Trojky: 12:9. Trestné hody: 11/5 – 10/5. Doskoky: 36:32. Fauly: 17:16. Bez diváků. Stav série: 2:0.

ČTVRTFINÁLOVÁ SÉRIE OPAVA VS. HRADEC

1. zápas: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 89:84

2. zápas: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 79:56

3. zápas: Královští sokoli Hradec Králové – BK Opava (sobota 1. května, 17.00)

Případný 4. zápas: Královští sokoli Hradec Králové – BK Opava (neděle 2. května, 17.00)

Případný 5. zápas: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové (středa 5. května, 18.00)