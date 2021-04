Takhle to má vypadat. O všem se rozhodovalo až v napínavém konci. Poslední utkání nadstavbové skupiny A2 basketbalové Kooperativa NBL mezi Ústím nad Labem a Hradcem Králové tento atribut přineslo. Závěrečné minuty vyrovnaného střetnutí zvládli lépe Královští sokoli, kteří přetlačili domácí Pandy o tři body.

Tenhle výsledek měl zásadní vliv na pořadí v tabulce, neboť Hradečtí přeskočili právě Ústí na prvním místě. Pro Východočechy byl potěšující rovněž fakt, že se už mohli opřít o některé opory, které v předešlém utkání kvůli zdravotním problémům nemohly nastoupit.

„Jsem nesmírně spokojený, že jsme dokázali nadstavbovou skupinu A2 vyhrát. Po těch dvou částech soutěže jsme sedmí, což je pro nás obrovský úspěch ve třetí sezoně v Kooperativa NBL. Co se týká samotného utkání, měli jsme do něj výborný nástup, od čehož se to potom celé odvíjelo. Domácí se z toho nedokázali probrat, byť několikrát vedli, ale nikdy nám nedokázali odskočit. Ačkoliv se pořád potýkáme s nějakými zdravotními problémy, kluci to zvládli, a já myslím, že to je zasloužené vítězství, jelikož jsme většinu zápasu vedli,“ uvedl Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.

„Jsme rádi za to, že se nám povedlo zvítězit. Chtěli jsme v Ústí uhrát vítězství ve skupině, což byl náš cíl. Bylo to ale těžké utkání, domácí hráli velice dobře. Strašně nás trápil Tucker Haymond, který odehrál vynikající zápas. V kritických chvílích jsme se ale nepoložili, hráli jsme až do úplného závěru a nakonec vybojovali výhru. Věřím, že nás to nakopne a zvládneme i předkolo play off,“ poznamenal Peter Sedmák, zkušený slovenský pivot ve službách hradeckého týmu.

Nadstavbová skupina A2 je tedy u konce. Šestičlenné pořadí je následující: 1. Hradec Králové (15 výher/17 porážek), 2. Ústí nad Labem (15/17), 3. Svitavy (14/18), 4. Děčín (14/18), 5. Olomoucko (9/23), 6. Ostrava (6/26).

Z toho je patrná vyrovnanost nejlepší čtveřice, která nyní půjde do vyřazovacích bojů. Zároveň je také zřejmé, že obě dvojice předkola play off (Hradec Králové – Děčín, Ústí nad Labem – Svitavy) nemají žádného favorita.

Královští sokoli rozehrají předkolo již v úterý (18.00) na palubovce Děčína. Čtvrteční odvetu hostí třebešská sportovní hala. O postupu do čtvrtfinále bude rozhodovat celkové skóre z obou zápasů.

Sluneta Ústí nad Labem – Královští sokoli Hradec Králové 83:86 (18:27, 40:40, 65:64).

Body: Haymond 35, Pecka 14 (11 doskoků), Autrey 12, Hanes 12, Fait 6, Stegbauer 4 – Halada 22, Barač 18, Sedmák 17, O. Peterka 12, Stamenkovič 11 (11 asistencí), Lošonský 6.

Rozhodčí: Baloun, Scholze, Ulrych. Trojky: 10:10. Trestné hody: 16/15 – 11/8. Doskoky: 41:35. Fauly: 18:17. Pět osobních chyb: 0:2 (Lošonský, Sedmák). Utkání se hrálo bez diváků.