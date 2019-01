Sokol Hradec Králové – Gambrinus Sika Brno 53:95 (23:22, 31:48, 39:75)

Body: Mlejnková 11, Nováková 11, Steffanová 10, Křížová 6, Bartoňová 5, Komžíková 5, Ovsíková 2, Šípová 2, Březinová 1 – Ivkovicnéová Béresová 17, Kulichová 14, Maiga-Baová 12, Vítečková 12, Veselá 11, Večeřová 10, Machová 8, Žirková 8, Stehlíková 3. Rozhodčí: Holubek, Kašparová. Trestné hody: 25/19 – 35/26. Trojky: 4:3. Fauly: 26:20. Pět osobních chyb: 2:1 (32. Šípová, 34. Březinová – 33. Kulichová). Diváků: 477. Nejlepší hráčka: Ivkovicnéová Béresová (Gambrinus Brno).

Sokolky začaly proti dlouhodobě nejlepšímu českému týmu podobně jako proti pražskému USK nebojácně a po první čtvrtině dokonce vedly 23:22! V dalším průběhu hry však favorizované Brňanky neponechaly nic náhodě a více se prosazovaly. V poločase již měly k dobru sedmnáctibodový náskok. Po změně stran úřadující mistryně na palubovce zcela dominovaly.

„Gambrinus mívá skvělé vstupy do utkání, což jsme si však pohlídali. Začali jsme velice dobře a nenechali jsme si Brno odskočit. Asi poprvé v historii jsme s nimi vyhráli jednu čtvrtinu. Pak samozřejmě hostující hráčky zabraly, což se projevilo na skóre. I přesto jsem rád, že jsme bojovali až do konce. Myslím si, že to byl divácky přitažlivý zápas. Holky podaly velice dobrý výkon. Proti výškové převaze Brna je výsledek naprosto uspokojivý,“ poznamenal trenér sokolek Miroslav Volejník.

Valosun Brno – Kara Trutnov 89:73 (25:12, 47:32, 68:56) Body: Whitleyová 22, Vlková 20, Kysilková 16, Belanská 13, Hejdová 11, Danihlíková 4, Svobodová 2, Giacintová 1 - Mišurová 23, Špirková 16, Caséová 9, Šnajdrová 7, Petrovická 6, Johnová 5, Karavaevaová 4, Hindráková 3. Rozhodčí: Kapl, Válek. Trestné hody: 35/25 – 26/18. Trojky: 4:5. Fauly: 26:32. Pět osobních chyb: 0:4 (35. Šnajdrová, 36. Hindráková, 36. Johnová, 37. Petrovická). Diváků: 300. Nejlepší hráčka: Whitleyová (Valosun).

Příznivé pocity trutnovského týmu z kompletnější sestavy, v níž chyběla už pouze Ivanová, pokazila těsně před zápasem informace, že současná nejlepší ligová střelkyně Zohnová nemůže kvůli zdravotním problémům nastoupit. A jelikož Vacková po zranění šla hrát za prvoligové béčko proti Aritmě, zbylo trenérovi Petrovickému k dispozici opět jen osm hráček. Na konci zápasu mu zůstaly na hřišti jen čtyři, protože rozhodčí poslali předčasně na lavičku pro pět faulů Šnajdrovou, Hindrákovou, Johnovou a Petrovickou. A to Karavaeva a Špirková dohrávaly se čtyřmi chybami.

Jako rozhodující úsek utkání se ukázala první čtvrtina, kterou Kara odstartovala vedením 7:0. Jak byl však její začátek výborný, tak špatný byl její konec – 25:12 pro domácí.

„Valosun prokázal svou sílu v domácím prostředí. I přes nezměrnou snahu náš oslabený tým neměl v tomto utkání šanci na úspěch. Přesto jsme rozhodnuti bojovat s nepřízní osudu a pro Trutnov letos znovu získat medaili,“ prohlásil trenér Trutnova Martin Petrovický.