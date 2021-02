Při absenci zraněného Barače byl nejvytíženějším hráčem hradeckých basketbalistů při historickém postupu do bojů o medaile v rámci Hyundai Českého poháru. Křídelník Jiří Šoula odehrál téměř celé vítězné utkání s USK Praha (84:72), pouze čtyři minuty a dvacet vteřin nebyl na nymburské palubovce, kde se koná finálový turnaj nejlepší osmičky (Final 8).

Jeho výkon byl nenápadný, avšak pro mužstvo nesmírně důležitý. Po slabším rozjezdu nakonec zapsal 13 bodů, 3 doskoky a hlavně 5 získaných míčů (nejvíce v utkání). Královští sokoli vcelku překvapivě skolili favorizovaný tým, s nímž obě předchozí utkání této ligové sezony prohráli. Zároveň ukázali, že když jim to sedne, mohou porážet i papírově silnější soupeře.

Jirko, možná nečekaná, ale zasloužená výhra. Souhlasíte?

Ano.

Které faktory vás dovedlyk postupu? Především asi obrana, dostali jste na vás až nezvykle málo bodů.

Já si myslím, že to bylo všechno dohromady. Útok, obrana, ale i to, že jsme byli jako tým v dobré pohodě.

USK dělala problémy vaše zónová obrana, byl to záměr na tohoto soupeře?

Záměr to před zápasem nebyl, ale jakmile to začalo fungovat, měnili jsme zónovou obranu s osobní, což jim dělalo zrovna problémy.

Ve druhé části jste nabrali až osmibodové manko, ovšem bleskurychle jste ztrátu smazali a navíc šli do vedení, které jste už nepustili. Byla to klíčová pasáž zápasu?

Domnívám se, že klíčové pasáže zápasu byly spíš ve čtvrté čtvrtině, kdy se USK snažil dost presovat po celém hřišti. My jsme to ale vcelku zvládli a tím si i udrželi náskok.

Mohl vás soupeř i trochu podcenit? Přece jen byl favoritem. Nebo jste prostě zahráli parádně?

Lehké podcenění tam určitě mohlo být, ovšem jak už jsem říkal, prostě jsme celý tým hráli v pohodě a projevilo se to do výsledku.

V semifinále máte hvězdný Nymburk. Pojedete na plný plyn s cílem uhrát co nejlepší výsledek nebo pošetříte síly na nedělní duel o bronz?

Tak na tuhle otázku nedokážu odpovědět. To je spíš na trenéra, co zvolí za taktiku.

Dali jste středeční výhrou trochu zapomenout na ligu, kde se vám v poslední době nevedlo a přišli jste o nadstavbovou horní šestku? Přestože v silách týmu to bylo.

Úplně nevím, jestli jsme na to dali zapomenout. Přece jen to jsou dvě různé soutěže.

Jak jste pár kol před koncem základní části přijali rozhodnutí o tom, že místo osmi týmů půjde do skupiny A1 jen šestice?

Přijali jsme to asi jako každý jiný. Doba je jaká je a my můžeme být jenom rádi, že nás nechají hrát.

Budete teď ve skupině A2 cílit na sedmé místo?

Hlavně cílíme na play off. Poté, jak to bude vypadat, můžeme pomýšlet na další dílčí kroky pro lepší umístění.

V základní části KNBL jste měl nejlepší úspěšnost trojek ze všech hráčů (56.3%). Stejné číslo máte i v poháru. Trénujete to nějak zvlášť?

Nevím, jaká kde mám procenta, statistiky nesleduji. Jinak to trénuji jako každý jiný. Když střílíme, postavím seza tříbodový oblouk a střílím.

Co na to kouč



Lubomír Peterka, trenér Hradce Králové: „Pro náš klub je to samozřejmě velký úspěch být mezi nejlepšími čtyřmi v poháru.V sobotním semifinále s Nymburkem to bude nejspíš velká škola, ale nedáme mu to zadarmo a v neděli se pokusíme poprat o medaili. V ligových zápasech s USK byl i stres ze ztráty utkání, což nás někdy hrozně svazuje. V Praze navíc nebyl úplně ready Stamenkovič, kterému tehdy rodila manželka, a bylo to na něm znát. Na středu jsme se ale dobře připravili, myslím, že USK nás i trochu podcenil. Vůbec si nevěděl rady s naší zónou a hodně chyboval. A i když jsem to odehrál na sedm hráčů, ukázalo se to jako správná volba.“