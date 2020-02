Mohli se osamostatnit na deváté příčce a oddálit konkurentům. Jenže to se nestalo. Místo toho se soupeři nebezpečně přiblížili. Hradečtí basketbalisté nenavázali na středeční cennou výhru z Brna (98:82) v rámci posledního kola základní části Kooperativa NBL a se stejným protivníkem na domácí palubovce v Třebši prohráli 76:85. Nyní už šlo o duel nadstavbové skupiny A2, tedy o deváté až dvanácté místo. Zatímco na moravském poli byli Královští sokoli celý duel ve vedení, tentokrát tahali od začátku do konce za kratší konec.

„Do zápasu jsme vstoupili naprosto nekoncentrovaně. První čtyři útoky jsme nedali, kdežto Brno se chytlo. Změnilo obranu, hrálo tvrdě, mastilo nás, jeho hráči získali sebevědomí a v podstatě utkání kontrolovali. Přesto se v závěru zdálo, že bychom mohli se štěstím i vyhrát, jenže jsme si míč hodili do autu,“ řekl poněkud nespokojený kouč domácího celku Lubomír Peterka.

I jeho syn Ondřej, kapitán a křídlo hradeckého mužstva, nenašel na sobotním výkonu příliš pozitiv. „Brno na nás změnilo obranu a my jsme začali hodně špatně. Celý první poločas jsme si v útoku špatně půjčovali balon a špatně jsme se uvolňovali kolem clon. Byli jsme i rozhození a vůbec jsme se nesoustředili. Brno vedlo o deset bodů, my jsme se celý zápas snažili dohnat ztrátu. Před koncem už to bylo jen o dva body, ale bohužel jsme udělali hloupou ztrátu, na což soupeř proměnil několik střel i trestných hodů a dotáhl utkání do vítězného konce. Asi jsme si mysleli, že to po středečním vítězství jednoduše zvládneme, ale nebylo to tak. Teď musíme makat dál, jsou před námi další důležité zápasy. Do konce je jedenáct kol a musíme si to sami odbojovat,“ uvedl bez třech centimetrů dvoumetrový hráč.

Další utkání nadstavbové skupiny A2 čeká Hradecké již ve čtvrtek, kdy se představí znovu na domácí palubovce. Do Třebše tentokrát zavítá kolínský Geosan. Úvodní rozskok bude v 19 hodin.