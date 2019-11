V pátečním veledůležitém domácím utkání s posledním Brnem zapsali těsné vítězství 78:76. Dá se říct, že duel jedenáctého kola Kooperativa NBL byl na třebešské palubovce vyrovnaný, rozhodovaly jen opravdové maličkosti, kterou byla například neúspěšná střela brněnského Stegbauera se závěrečným klaksonem. Míč se však odrazil od obroučky ven. Hradec tak získal třetí výhru v sezoně, brněnský celek musí na první úspěšný výsledek stále čekat.

„Myslím si, že vyhrál šťastnější tým, i když my jsme byli vepředu o pár minut déle. Soupeř hrál velmi dobře, ale je to první celek, který nám dal jen 76 bodů, my jinak máme vysoký průměr inkasovaných bodů. A možná to rozhodlo. Utkání bylo otevřené až do konce, hostům tam mohla s klaksonem padnout trojka. Brno se rozhodně nemá na co stydět. K nám se tentokrát otočilo štěstí čelem. Každopádně za vítězství jsem moc rád, protože je pro nás nesmírně důležité,“ pronesl po utkání Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů.

V podobném duchu hovořil i jeho syn Ondřej Peterka, křídelní hráč východočeského mužstva, k čemuž přidal i několik dalších postřehů. „Nepovedl se nám vstup do třetí čtvrtiny. Tam jsme zaspali začátek a během tří minut dostali asi patnáct bodů. To by se nám nemělo stávat. Ale měli jsme štěstí, že jsme se do zápasu dokázali vrátit, padly nám nějaké trojky. V závěru to bylo otevřené, Brno mohlo dát trojku. Měli jsme tedy štěstí, ale jsme rádi za toto vítězství,“ uvedl autor celkem devatenácti bodů a pěti úspěšných trojkových pokusů.

Ve střetnutí s jihomoravským celkem si zároveň odbyl premiéru Harold Ridgeway, čerstvá posila hradeckých barev. Přes dva metry vysoký Američan působil naposledy v australské QBL lize, kde měl průměr 15,3 bodů a 11,3 doskoků na zápas. Mělo by se jednat o spolehlivého obránce, který se nebojí kontaktu. Navíc rád smečuje a blokuje. Proti Brnu naskočil jen na necelých 6 minut a to z důvodu zvykání si na časový posun a faktu, že s týmem absolvoval jen dva tréninky.