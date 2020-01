Středečním utkáním v Brně zakončili hradečtí basketbalisté základní část Kooperativa NBL. Nyní mají před sebou zápasy v nadstavbové skupině A2, kde se bude hrát o deváté až dvanácté místo. O co půjde? Devátý a desátý celek čeká předkolo play off, jedenáctý tým se zachrání a posledního nemine baráž o udržení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

„Cílem do zbytku sezony je 9. místo, abychom se pak pobili o čtvrtfinále. Myslím, že tým na to máme. Management nyní ukázal, že klub má ambice minimálně na tu devátou příčku a boj o play-off. Hlavně na začátku nadstavby chceme povyhrávat co nejvíc utkání a zabezpečit si v klidu devátou pozici. Pokud už teď budeme zdraví a budeme dál makat na tréninku, toto umístění bychom měli udržet,“ pronesl Peter Sedmák, pivot Královských sokolů.