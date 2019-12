Ten, kdo v sobotu zavítal do třebešské haly, viděl střelecké galapředstavení. V duelu dvanáctého dějství Kooperativa NBL padlo málo vídaných 209 bodů! Přispělo k tomu neuvěřitelných 35 úspěšných trojek! Královští sokoli se favorizovaným Hanákům drželi tři čtvrtiny, jenže ti pak během necelých tří minut utekli z 80:81 na 81:97 a bylo hotovo. Nejvíce zazářil hostující skórer Morgan, jehož čísla v tomto utkání byla obdivuhodná.

Kingspan Královští sokoli Hradec Králové – BK Olomoucko 97:112 (19:20, 50:49, 74:76). Body: Stamenkovič 21, Tresač 21, Sedmák 18, Lošonský 16, Pekárek 12, O. Peterka 6, Kantůrek 2, Andres 1 – Morgan 38 (10 asistencí, trojky 9/9!), Palyza 25, Josipovič 21, Douglas 8, Kouřil 8 (12 asistencí), Sehnal 6, Váňa 6. Rozhodčí: Baloun, Kurz, Ulrych. Trojky: 15:20! Trestné hody: 27/20 – 19/14. Doskoky: 32:28. Fauly: 18:24. Pět osobních chyb: 0:1 (Douglas). Diváci: 248.

Tuři se valili jak velká voda

Nejlepší možný vstup do odvet! V prvním poločase předvedli Tuři proti Děčínu parádní výkon, jejich náskok atakoval třicetibodovou hranici. Severočeši ve třetí části zabrali a přiblížili se na rozdíl devíti bodů, ale domácí včas zavětřili nebezpečí a znovu odskočili. „Kromě třetí čtvrtiny jsme zahráli výborně na obranné polovině, udržet Děčín na šestašedesáti bodech je výborné číslo. Další věcí je dominance o sedmnáct míčů na doskoku,“ byl spokojen Lukáš Pivoda.

Dekstone Tuři Svitavy – BK Armex Děčín 86:66 (20:11, 54:31, 66:54). Body: Crandall 22, Puršl 17, O'Brien 17, Jelínek 15, Kotásek 5, Dodd 4, Kovář 3, Marko 3 – Pomikálek 11, Feštr 11, Vukoslavljevič 10, Carlson 8, Šiška 8, Autrey 6, Kroutil 5, Ježek 3, Žikla 3, Bobek 1. Rozhodčí: Hruša, Linhart, Vošahlík. Fauly: 27:27. Pět chyb: 38. Vukoslavjevič (Děčín). Trestné hody: 24/16 – 29/15. Trojky: 6:5. Doskoky: 49:32. Diváci: 912.

Mistrovská obrana mistra

Když potřebovali, přepnuli na vyšší obrátky. Tak přesně to byl adventní Nymburk.

Beksa na mistra nasadila a pět minut ho vozila na střeleckém kolotoči. Jenže porci patnácti bodů zdvojnásobila až na konci první půle. A to už jí ujížděl vlak. S favoritem držela krok tři čtvrtiny, ten pak dominoval.

„Nymburk byl připravený hrát. Hlavně v obraně odvedl velmi dobrou práci. Vyvíjel velký tlak na míč, hrál velice koncentrovaně, nedovolil nám téměř žádné snadné koše. My jsme měli velké problémy udržet rytmus hry. Jak čas postupoval, bylo pro nás čím dál těžší připravit si dobrou střeleckou pozici, navíc jsme začali být trošku frustrovaní,“ přiznává trenér Ken Scalabroni.

„Nemůžu říct, že bychom nebojovali a nedali do zápasu všechno. Naopak hodně jsme se snažili a bojovali jsme. Nymburk byl ale prostě lepší a my to jednoduše musíme přijmout,“ konstatoval smířlivě trenér Ken Scalabroni.

BK JIP Pardubice – ERA Basketball Nymburk 61:85 (21:25, 32:41, 46:57). Body: Pavlovič 18, Vyoral a Švrdlík po 12, Půlpán 9, Potoček 4, Nečas, Kohout a Škranc po 2 – M. Peterka 18, Hruban a Rogič po 15, Dalton 8, Pumprla a Kříž po 7, Benda a Hankins po 6, Tůma a Šafarčík po 2. Rozhodčí: Matějek, Jeřáb, Nejezchleb. Fauly: 18:20. Trestné hody: 18/14 – 13/5. Doskoky: 42:42. Diváci: 1391.