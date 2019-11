Několikanásobnému tuzemskému šampionovi sice úplně nevyšly předešlé dva zápasy, kdy nebyl na palubovce tak dominantní jako vždy, ovšem na východě Čech znovu ukázal svoji extratřídu a nenechal nikoho na pochybách. Jeho jednasedmdesátá ligová výhra za sebou byla drtivá (o 37 bodů).

Domácí borci se drželi jen úvodních pár minut, kdy dokonce vedli. Naposledy po třech a půl minutách 12:10. Pak si už vzal slovo český gigant a skóre začalo narůstat. Přesto Královští sokoli zaznamenali alespoň jeden dílčí úspěch - podařilo se jim vyhrát třetí čtvrtinu (27:26).

„Měli jsme sice dobrý vstup do zápasu, ale trvalo to jen chviličku. Nymburk pak ukázal dobrou energii. My jsme alespoň ukázali svůj potenciál v útoku. Ve druhém poločase jsem dal velký prostor lavičce včetně nového hráče Harolda Ridgewaye, aby se zapracoval do týmu. Využili jsme to k tomuto účelu. Vítězství Nymburka bylo zasloužené,“ uvedl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Nastoupili jsme do zápasu proti nejlepšímu českému týmu, čehož jsme si byli dobře vědomi. Soupeř má na lavičce velmi dobré hráče, kteří také mohou skórovat. Ale byl jsem rád, že jsem mohl poměřit síly s mistrovským Nymburkem, přestože jsem tu od svého příjezdu absolvoval teprve tři tréninky,“ pronesl Harold Ridgeway, čerstvá posila Královských sokolů.