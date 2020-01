Královští sokoli v moravské metropoli atakovali stovku a připsali si druhé vítězství v řadě. Základní část zakončili se šesti výhrami. Teď na Hradecké čekají duely v nadstavbové skupině A2 (o 9. až 12. místo).

mmcité1 Basket Brno – Kingspan Královští sokoli Hradec Králové 82:98 (16:27, 38:48, 58:68). Body: Roby 21, Stegbauer 13, Nehyba 13, Krakovič 12, Smithson 9, Jokl 8, Kirves 5, Kozina 1 – Lošonský 19, O. Peterka 18, Tresač 17, Sedmák 14, Stamenkovič 11 (10 doskoků, 10 asistencí), Halada 9, Andres 7, Barač 3. Rozhodčí: Vondráček, Linhart, Jedlička. Trojky: 11:14. Trestné hody: 22/15 – 22/18. Doskoky: 30:33. Fauly: 18:20. Diváci: 243.

Tury nepřibrzdil ani Kolín

Průběh úvodní čtvrtiny naznačoval, že Tuři si v poklidu dojdou pro další vítězství, druhá část je však z tohoto dojmu zase rychle vyvedla, neboť domácí bleskově otočili vývoj. Do poločasu se však hosté vrátili ke své hře, znovu se dostali ve skóre přes soupeře a nadějný odstup po přestávce hlavně díky přesně střílejícímu Crandallovi navyšovali. Kolínská šňůra 9:0 na začátku čtvrté periody znamenala, že se na palubovku mohlo vrátit drama. To však Svitavští odmítli, neboť kdykoli to vypadalo, že se protivník dostane do kontaktu, tak dokázali sami udeřit a závěr měli pod kontrolou.

Geosan Kolín – Dekstone Tuři Svitavy 69:82 (15:23, 35:37, 47:60). Body: Igrutinovič 18, Durham 18, Machač 12, Richardson 9, Granič 5, Číž 4, Krefft 3 – Crandall 28, Marko 14, Puršl 12, Slezák 7, Jelínek 6, Dodd 5, Stamenkovič 5, Kotásek 5. Rozhodčí: Kec, Scholze, Kovačovič. Fauly: 19:22. Pět chyb: Stamenkovič (Svitavy). Trestné hody: 27/19 – 22/12. Trojky: 2:8. Doskoky: 46:42. Diváci: 582.

Díry lépe zalepili Válečníci

Bez opor. Oba celky nastoupily značně oslabené. Domácím chybělo hned trio podkošových hráčů, Pardubicím rozehrávač Půlpán a křídelník Pavlovič. V úvodu, stejně jako v ostatních halách, aktéři uctili památku tragicky zesnulého Kobeho Bryanta. A to tím, že prodribrovali limity na útok. Vyrovnanou první čtvrtinu ukončila Beksa minitrhákem, který zvýraznila v úvodu druhé. Válečníci ho vymazali až v jejím závěru. Ve třetí se přes Pardubice přehoupli, ovšem pak jim na pět a půl minuty zamrzla muška a hosté jim šňůrou 12:0 sebrali vítr z plachet. Zkraje závěrečného dílu Východočeši pláchli na dvanáct, nicméně z vedení 65:53 vyrobili manko 67:71. A koncovku úplně zbabrali!

BK Armex Děčín – BK JIP Pardubice 77:70 (17:22, 36:38, 53:59). Body: Autrey 20, Šiška 19, Carlson 16, Ježek 9, Vukosavljevič 7, Feštr a Žigla po 3 – Vyoral 25, Škranc 14, Švrdlík 11, Potoček 6, Nečas, Slanina a Kohout po 4, Svoboda 2. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Záruba. Fauly: 16:19. Trestné hody: 22/17 – 14/11. Trojky: 10:7. Doskoky: 31:42.

Kooperativa NBL – 22. kolo: Ostrava – Ústí n. L. 91:86, Opava – Olomoucko 94:77.

Tabulka:

1. Nymburk 22 22 0 2214:1612 100.0

2. Opava 22 17 5 1904:1672 77.3

3. Svitavy 22 16 6 1919:1783 72.7

4. Pardubice 22 13 9 1751:1662 59.1

5. Olomoucko 22 12 10 1912:1825 54.5

6. Ústí nad Labem 22 12 10 1795:1872 54.5

7. USK Praha 22 11 11 1804:1799 50.0

8. Děčín 22 10 12 1782:1800 45.5

9. Hradec Králové 22 6 16 1810:2052 27.3

10. NH Ostrava 22 6 16 1791:2106 27.3

11. Kolín 22 4 18 1773:2038 18.2

12. Brno 22 3 19 1660:1894 13.6