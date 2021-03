Vše se seběhlo poměrně rychle. V pátek dopoledne přišla zpráva o odložení zápasu se Svitavami a reakce byla taková, že už krátce po obědě bylo domluvené utkání s Novou hutí. Ostravskému mužstvu byl pro změnu už dříve odložen zápas s Děčínem, který je v karanténě. Dojde tak k opakování středečního souboje, pouze na palubovce Královských sokolů. Ti právě poslední vzájemný souboj ovládli výrazným rozdílem (97:70).

Ostrava se propadla na poslední místo skupiny A2 a navíc také řeší problémy s pivoty. Šmíd s Heinzlem ve středu nenastoupili kvůli zranění. Výraznými hráči v jejich sestavě jsou hlavně Američan Alleyn (16,6 bodů na utkání) a Radek Pumprla (9,8 bodů na utkání).

Hradečtí jsou v šestičlenné tabulce třetí, jedinou výhru za Děčínem a Svitavami. Tyto dva týmy však mají více odehraných zápasů a momentálně řeší nákazu Covid-19.

Ve dva dny starém utkání proti NH Ostrava dokázali Sokoli zahrát skvělý zápas i bez svých pivotů (Lošonský, Sedmák, Koloničný), kteří se zotavují po koronaviru a pravděpodobně nezasáhnou do hry ani tentokrát. Tým tak opět využije rotaci všech hráčů a bude chtít předvést rychlý dynamický basketbal s přesným zakončením. Pokud i Ostrava zůstane bez svých pivotů, měli by to Královští sokoli opět zvládnout i v oslabené sestavě.

„Jsem velice rád, že se dokázalo dojednat náhradní utkání. Doufám, že navážeme na náš výkon ze středy, kdy jsme Ostravu jasně porazili. Ve skupině A2 se počítá každé vítězství do boje o play off,“ říká hradecký křídelník Jiří Šoula.

Nechtěná souhra. Beksa ani Svitavy hrát nebudou!



Dalo se to předpokládat. Zatímco v dolní skupině nadstavbové části basketbalové Kooperativa NBL řádí covid jako černá ruka, tak v té horní se přihlásil poprvé. Zaťukal na dveře opavského klubu. A právě se slezským týmem se měli v sobotu střetnout pardubičtí basketbalisté. Duel se odkládá a náhradní termín není znám.

Ještě horší prognózu mají svitavští Dekstone Tuři. V jejich kádru se objevily pozitivní testy. Odpadá jim tím pádem nejenom sobotní východočeské derby v Hradci Králové, ale i další dvě utkání, neboť zamířili do dvoutýdenní karantény. (zz, rh)