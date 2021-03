Taková krasojízda se rozhodně nečekala. Basketbalisté Hradce museli vyrazit po karanténě do Ostravy bez třech klasických pivotů Sedmáka, Lošonského a Koloničného, kteří se zotavují po prodělání nákazy Covid-19, avšak na výkonu týmu se to vůbec nepodepsalo. I v nižší sestavě dokázali domácí celek, který byl rovněž oslaben, spláchnout 97:70. Královští sokoli ve svém prvním nadstavbovém vystoupení předvedli rychlý a dynamický basketbal.

„Byl to pro nás těžký zápas, jelikož jsme dlouho nehráli a ani netrénovali v plném počtu. O to důležitější tato výhra pro nás je. Musíme na to navázat dál,“ uvedl Nemanja Barač, křídelní hráč východočeského celku.

„Za výhru jsme rádi, jelikož jsme nehráli skoro měsíc. Oba týmy vstoupily do utkání zdecimované, ale kvalita byla přece jenom na naší straně. Od začátku jsme měli duel pevně ve svých rukách. Doufám, že si naši kluci dobře zaběhali, abychom nabrali kondici,“ poznamenal Lubomír Peterka, hlavní trenér Královských sokolů.

Hradec zaznamenal devátou výhru v probíhající sezoně, ale co je hlavní, velmi dobře vstoupil do nadstavbové skupiny A2 Kooperativa NBL, kde se hraje o předkolo play off. V šestičlenném pořadí je nyní na třetím místě v závěsu za duem Ústí nad Labem - Svitavy, které má o jedno vítězství více, avšak i více odehraných zápasů.

Další střetnutí čeká na Peterkův tým už v sobotu, kdy se na domácí palubovce v Třebši představí právě svitavští Tuři. Začátek je naplánován na 19. hodinu.