Kooperativa NBL - skupina A2: Basketbalisté Hradce Králové po třech odložených zápasech cestují na palubovku NH Ostrava.

Na rozehrávače Pedju Stamenkoviče (č. 77) bude v Ostravě oslabený královéhradecký tým hodně spoléhat. | Foto: Tomáš Laš

V nadstavbové fázi Kooperativa NBL si ještě nezahráli. Úvodní tři zápasy skupiny A2, kde se bojuje o čtyři vstupenky do předkola play off, byly hradeckým basketbalistům odloženy. Dočkat by se měli až na čtvrtý pokus. Ve středu se mají představit od 17.30 hodin na palubovce NH Ostrava.