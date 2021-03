Ač značně v nekompletním složení, měli se Královští sokoli po třech týdnech, kdy v Nymburce slavili zisk bronzových medailí v Hyundai Českém poháru, vrátit zpátky k soutěžním utkáním. Týmu, který stále čeká na své první střetnutí nadstavbové fáze, teprve v pátek skončila karanténa. S důsledkem nákazy se však i nadále potýkají tři podkošoví hráči - Peter Sedmák, Pavol Lošonský a Jan Koloničný.

První duel po dlouhé pauze by tak měl Hradec Králové sehrát ve středu na palubovce NH Ostrava (17.30).

Skupina A2 se dostává do potíží, zápasy se bohužel musí odkládat



Zatímco program Kooperativa NBL v nadstavbové skupině A1 zatím běží jako po másle a jsou odehraná kompletní tři kola, tak skupina A2 sčítá problémy, které se velmi brzy mohou ukázat jako termínově jen těžko řešitelné.



Zatím je v ní totiž odehráno pouze šest z devíti plánovaných utkání a ani nejbližší výhled není optimistický. Královští sokoli z Hradce Králové se v nadstavbě zatím nepředstavili ani jednou. Dva zápasy (Olomoucko, Děčín) jim byly přeloženy poté, co se v jejich kabině objevily pozitivní testy na koronavirus, a když už byli včera připraveni nastoupit alespoň v nekompletním složení v Ústí nad Labem, tak se do zdravotních potíží pro změnu dostal kádr Slunety. Takže i tohle dohrávané střetnutí muselo být odloženo a podle dosavadních informací stihne stejný osud rovněž zápas ústeckých basketbalistů ve Svitavách, který se měl hrát tuto středu od 17 hodin.



To už by byl čtvrtý zrušený duel a připomeňme, že desetikolový program nadstavby je napěchován převážně do systému středa - sobota a měl by být dohrán do 3. dubna.