Poslední utkání před letošními Vánocemi se hradeckým basketbalistům výsledkově nevyvedlo. V 15. kole Kooperativa NBL padli na palubovce favorizovaného Brna rozdílem jedenácti bodů.

Celek z moravské metropole figuroval v posledních sezonách ve spodku tabulky, před aktuálním ročníkem však hodně posílil a naopak okupuje pozice na špici nejvyšší soutěže.

Pokud chtějí Sokoli pomýšlet na elitní osmičku, musí přijít po svátcích zlepšení. Ve vyrovnané tabulce jsou stále devátí s minimálním odstupem na týmy před sebou.

Basket Brno – Královští sokoli Hradec Králové 93:82 (24:18, 49:46, 74:60). Body: Farský 16, Georgiev 15, Krakovič 14, Jokl 12, V. Půlpán 12, Bálint 10, Blake 6, Husták 4, Křivánek 4 – Barač 19, Stamenkovič 14, Šoula 13, Sedmák 10, Koloničný 9, Kantůrek 8, O. Peterka 4, Halada 3, Brožek 2. Rozhodčí: Blahout, Kapaňa, Zatloukal. Trojky: 11:9. Trestné hody: 17/12 – 25/19. Doskoky: 36:35. Fauly: 24:19. Bez diváků.

Hosté po většinu času dotahovali náskok domácích, ale několikrát se dostali do těsného vedení. Rozhodující pasáž zápasu byla v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy Brno uteklo z dvoubodového vedení (61:59) až na rozdíl jednadvaceti bodů (83:62). Poté se duel už jen více méně dohrával, Hradec v závěru prohru alespoň korigoval.

„Nám chyběl Lošonský možná víc než Puršl Brnu. Mrzí mě, že po první půli, kterou jsme jakž takž zvládli, jsme se nezkoncentrovali do vstupu do druhého poločasu a řešili jsme spíš výroky rozhodčích. Tam nám domácí utekli a pak už si utkání kontrolovali. My už jsme jen na konci upravili výsledek na přijatelný rozdíl. Hráli jsme v úzké rotaci, na víc jsme tady tentokrát neměli,“ má jasno Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

„Je to sport a prohráli jsme. Ve třetí čtvrtině nám ujel vlak, mladí kluci z Brna nastartovali vyšší level, běhali, začali hrát lépe než v prvním poločase. My jsme se z toho už nedostali. Ve čtvrté čtvrtině si domácí výsledek kontrolovali, i po prostřídání drželi rozdíl ve skóre, my to už jenom v závěru upravili,“ poznamenal Jiří Šoula, křídelní hráč hradeckého týmu.

Nyní čeká Východočechy desetidenní zápasová přestávka, neboť k dalšímu střetnutí nastoupí až po vánočních svátcích, konkrétně v úterý 29. prosince, kdy na své domovské palubovce v Třebši přivítají od 17 hodin Slunetu Ústí nad Labem. Půjde o duel 16. kola KNBL. Severočeské družstvo by mělo patřit k hratelnějším protivníkům, s vyrovnanou bilancí (sedm výher, sedm porážek) je v prostředku tabulky na šestém místě.