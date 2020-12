/FOTOGALERIE/ Neuvěřitelné selhání! Hradečtí basketbalisté vedli v Děčíně o 25 bodů (zkraje druhé půle), ale ani to nestačilo, nakonec v prodloužení padli (99:94). Přitom 17 sekund před koncem čtvrté periody měli k dobru čtyři body!

Kooperativa NBL: BK Armex Děčín - Královští sokoli Hradec Králové. | Foto: Deník/ Jaroslav Zeman

„V první půli absolutně na koni, ve druhé mozkový zkrat. Samozřejmě něco se pak nepísklo a nelepilo nám to, ale takovýto zkrat je moc. Až tak, že se málem naši spoluhráči porvali na hřišti, to by se stát nemělo. Každý děláme chyby, ale v tu chvíli by se měli spíš podpořit. Děčínští se při každé chybě podpořili a to si myslím, že je dostalo k výhře,“ uvedl po utkání čtrnáctibodový hradecký křídelník Jiří Šoula.