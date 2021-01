/FOTOGALERIE/ Porážku o 19 bodů přivezli hradečtí basketbalistéz Opavy, druhého týmu Kooperativa NBL. Slezané sice nastoupili bez své největší hvězdy, reprezentačního rozehrávače Jakuba Šiřiny (nejlepší střelec ligy a 2. v asistencích), přesto Královským sokolům v utkání 19. kola nedali šanci.

Basketbalisté Opavy vyhráli i bez Kuby Šiřiny. Foto: Ondřej Ludvík | Foto: Deník / VLP Externista

„Upozorňoval jsem kluky, že Opava je střelecky silná i bez Šiřiny, což se potvrdilo. Mysleli jsme na lepší výsledek, ale prospali jsme první půlku. Nešlo nám to v útoku, kdežto Opavští dávali jednoduché koše a s velkou úspěšností trojky. Sice jsme se na to chystali, ale bránění nám nefungovalo tak, jak jsme si řekli. Po změně stran jsme se trošku zlepšili, ale domácí si to pohlídali a zaslouženě vyhráli. Předvedli kvalitu, hráli dobře,“ uvedl kouč Východočechů Lubomír Peterka.