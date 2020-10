Tím nejlepším, který jasně ovládl palubovku, byl však srbský rozehrávač v hradeckých barvách Pedja Stamenkovič. „Byl famózní, on byl strůjcem našeho vítězství,“ rozplýval se nad jeho výkonem kouč Lubomír Peterka. „Musíme Pedju pochválit, byl X-faktorem tohoto utkání,“ doplnil Sedmák. Statistiky Stamenkoviče byly úchvatné – 26 bodů, 15 asistencí, 6 doskoků, 7 získaných faulů a koeficient užitečnosti 48!

Od začátku utkání to moc nevypadalo, že by mělo dojít k velkému překvapení. Ale Hradečtí se rozjížděli pozvolna. „Zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Do poločasu jsme se z toho však dokázali vzpamatovat. Myslím, že to bylo rozhodující, ten návrat do zápasu,“ je přesvědčen slovenský podkošový hráč.

S tím souhlasil i trenér. „Postupně jsme se už do poločasu dostali do hry. Po změně stran jsme byli vyrovnaným sokem a nakonec jsme to přetlačili. Jsem hodně šťastný. Výhra venku nám dost pomůže. Ve Svitavách je horká půda, i když bohužel teď bez diváků. Kluci to nevzdali, vybojovali to a mohli po zásluze slavit,“ poznamenal šťastný Peterka. „Ve druhé půli jsme už měli větší energii a cítili jsme, že duel můžeme vyhrát,“ popisoval Peter Sedmák.