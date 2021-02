Sobota, 18.00: Královští sokoli Hradec Králové (9. místo, 8/13) - BK Olomoucko (12. místo, 3/18).

Sokoli se do skupiny A1 po minulé porážce v Pardubicích už dostat nemohou. Nicméně rádi by vylepšili svoje tabulkové postavení před rozehráním nadstavby A2 a hlavně se zase o něco vzdálili Hanákům, kteří prokazují zlepšenou formu.

„Musíme být koncentrovaní od začátku utkání a pohlídat si střelce Váňu s Pekárkem. Cílem je vytvořit si dostatečné vedení, abychom mohli hrát ve větší rotaci a nechali odpočinout před pohárem stěžejní hráče,“ říká Lukáš Rovenský, asistent královéhradeckého trenéra.

Sobota, 18.00: Dekstone Tuři Svitavy (7. místo, 9/12) - Basket Brno (5. místo, 12/9).

Tuři jsou jediní, kdo mohou Pardubice z TOP 6 ještě vystrnadit. K tomu musí zvítězit a současně doufat v porážku svého konkurenta v Ostravě. Jinak skončí v nadstavbě A2. Šance je nevelká, ale stojí za to o ni zabojovat.

„Brno se prezentuje agresivní obranou a rychlým přechodem do útoku, kde hraje velmi organizovaně. Na cestě za vítězstvím a teoretickou šancí na postup do skupiny A1 budeme muset předvést disciplinovaný výkon na obou stranách hřiště a nechat na domácí palubovce všechno,“ je si vědom trenér Turů Lukáš Pivoda.

Sobota, 18.00: NH Ostrava (11. místo, 5/16) - BK JIP Pardubice (6. místo, 10/11).

Duel, který může vyřešit vše. Vítězství zajistí Bekse horní šestku bez ohledu na cokoli dalšího. Je favoritem, ovšem tato role bývá ošidná.

„Karty jsou rozdané jasně. Výhra nás posune do skupiny A1, kdežto porážka by znamenala čekání a doufání v cizí pomoc, což však nechceme dopustit. Hodně se budeme soustředit na vstup do utkání, také si nesmíme dovolit vypadnout z role, jako se nám to stalo naposledy doma s Hradcem Králové. Nejvyšší prioritou je dojít si pro vítězství. Ostrava je doma stoprocentně nebezpečnější než na soupeřových palubovkách, takže si uvědomujeme, že nás čeká těžké utkání,“ říká pardubický kouč Adam Konvalinka.