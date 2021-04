Hosté, které vedl z lavičky zaskakující trenér Robert Landa, postrádali kapitána Šimona Ježka a také rozehrávače Edu Kotáska. Na palubovce se naopak objevil Nathan Bradley, který strávil na hřišti přes 30 minut a nasázel 17 bodů. Hradec Králové zvládl první poločas daleko lépe, chvilku byl napřed i o dvacet bodů, po prvních dvaceti minutách si vypracoval náskok 15 bodů.

Děčín měl výbornou třetí čtvrtinu, dařilo se jim v útoku, za deset minut nasázeli 29 bodů a stáhli svou ztrátu na pouhé čtyři body. Závěrečné dějství ale patřilo domácím, kteří utáhli šrouby v obraně a nakonec si pohlídali osmibodovou výhru.

Nejlepším střelcem domácích byl Peter Sedmák, který nasázel 18 bodů. Na stejném čísle se zastavil i děčínský Tomáš Pomikálek.

Trenéři po utkání:

Lubomír Peterka, trenér Královských sokolů: "Zápas byl jako přes kopírák s těmi předcházejícími. Měli jsme vysoké vedení a zdálo se, že se bude už jen dohrávat. Ale Děčín to svou bojovností opět dotáhl. Ve druhém poločase jsme si přestali půjčovat balón, hráli jsme prkenně a měli problémy v obraně. Bylo to těžce vybojované vítězství."

Robert Landa, zastupující trenér BK ARMEX Děčín: „Naplnilo se to, co jsme očekávali, protože Hradec má zkušené družstvo. Bohužel, v prvním poločase nám nefungovala obrana, nešlo nám to jedna na jedna, nešla nám ani týmová obrana. Bez toho nemůžeme vyhrát. Ve druhém poločase se kluci mohli sice přetrhnout a já jim nemohu upřít snahu, ale bez obrany nás Hradec vždy vycvičí. Jeho zkušení hráči si to dnes pohlídali, my jsme naopak nasekali mnoho hrubých chyb.“

Hráči po utkání:

Filip Halada, křídlo Královských sokolů: "Pomohla nám naše bojovnost a zkušenost, přesto jsem zklamaný. V prvním poločase hrajeme s úplně jinou energií, efektivitou a rychlostí, než pak ve druhé půli. Tohle se nám na domácí palubovce nemůže stávat. Válečníci jsou známí tím, že bojují až do konce a my dnes můžeme být rádi, že jim tam nepadly některé střely. To bylo štěstí."

Pavel Grunt, pivot BK ARMEX Děčín: "Nechali jsme si utéct začátek první i druhé čtvrtiny, pak jsme to museli dohánět. Ve třetí čtvrtině jsme hráli výborně a kdybychom hráli takhle celý zápas, to skóre by vypadalo úplně jinak. Hráli jsme od začátku pomalý basketbal a mysleli jsme si, že se to vyhraje samo. Trvalo nám dlouho, než jsme se dostali do tempa. Včerejší nehoda na dálnici nebyla příjemná, ani deset a půl hodiny strávených v autě, ale tomuhle bych prohru nepřikládal."

Hradec Králové - BK ARMEX Děčín 81:73 (24:15, 46:31, 64:60).

Body: Sedmák 18 (12 doskoků, TH 8/8, 3 bloky), Halada 16 (1x 3), Barač 15 (1), Peterka 10 (2), Stamenkovič 9 (7 asistencí), Lošonský 5, Koloničný 5, Kantůrek 3 (1x 3) - Pomikálek 18 (2x 3, 10 doskoků), Bradley 17 (1x 3, 8 doskoků), Šiška 14 (2x 3, 9 asistencí), Žikla 13 (1x 3), Grunt 6, Vlasák 4 (1), Boyko 1.

Střelba za 2 body 23/37:22/41, za 3 body 5/26:7/31, TH 20/32:8/15. Doskoky 40:44 (útočné 12:17), asistence 17:18, ztráty 15:17, fauly 19:25.



Pořadí nadstavby A2: 1. Ústí nad Labem (13/15), 2. Hradec Králové (13/15), 3. Svitavy (11/16), 4. Děčín (10/16), 5. Olomoucko (8/22), 6. Ostrava (6/23).