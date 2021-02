Místo zápasů covid-19. Sokoli jsou v karanténě

/FOTO/ To je pech. Po historickém úspěchu v podobě zisku bronzových medailí z Českého poháru měli hradečtí basketbalisté dva týdny zápasové volno. Do akce měli jít až tuto sobotu, kdy v Kooperativa NBL startuje nadstavbová fáze a Královští sokoli měli rozehrát skupinu A2 (o sedmé až dvanácté místo). Jenže na to teď mohou zapomenout.

Hradec Králové (v bílém) vs. Pardubice 92:90. Královští sokoli mohli ihned po skončení duelu o bronz slavit. | Foto: CZ BASKETBALL/ Václav Mudra

Důvod? Covid-19! Kvůli této nákaze byl celý tým poslán do karantény. Hradec byl v nejvyšší soutěži posledním celkem, který koronaviru odolával. Ale už došlo i na něj, v době, kdy je situace v celé České republice asi nejhorší od začátku pandemie. V pátek byli pozitivní dva hráči, nikdo další příznaky zatím neměl. V sobotu čekají testy zbytek týmu. Hradecký sport: Hokejisté hrají dvakrát doma Přečíst článek › „Doufali jsme, že si projdeme sezonou bez Covidu. Bohužel nákaza přišla, takže se musíme přizpůsobit. Zdraví hráčů je na prvním místě. Karanténa se výkonnostně podepíše i na hráčích, kteří zůstanou negativní. Návrat k zápasům tak nebude jednoduchý. Ale prošly si tím i jiné kluby, tak to zvládneme také. Hlavně když všichni zůstanou zdravotně v pořádku,“ řekl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů. Karanténa celého týmu je nařízena do 4. března, tudíž se musí odložit úvodní dvě nadstavbová utkání (27. února venku Olomoucko, 3. března doma Děčín). Dál se uvidí podle výsledků sobotních testů.