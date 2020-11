„V drtivé většině věcí, o které jsme žádali, nám bylo vyhověno. Platnost PCR testů na covid sice nebude 72 hodin, ale rozumíme tomu, že to bude 48 hodin, tak jako v jiných sportech,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů (ALK) NBL Tomáš Kotrč s tím, že aktuální výjimka pro KNBL nemá žádné časové omezení.

Podle šéfa ALK je úspěchem schválení podmínky, že hráči, kteří již covid prodělali, což se týká řady basketbalistů z osmi ligových celků, do 90 dnů od svého prvního nakažení nebudou muset být testováni.

Aktuálně je všech dvanáct týmů KNBL připraveno do zápasů.

Počet osob přítomných v hale během utkání byl omezen na stovku, přičemž každá osoba, vykazující teplotu nad 37,5, musí mít k pobytu v hale souhlas klubového lékaře. Vedle hráčů nemusí nosit roušky při utkáních také trenéři týmů.

ALK se nakonec dohodla na frekvenci dvou zápasů týdně, aby vždy třetí termín v každém týdnu byl ponechán k dohrávce celkem 66 zápasů, jež nyní zbývá odehrát z předchozího programu.

Již v pátek jdou do akce tyto dvojice soupeřů: Brno - Olomoucko (od 17 hodin), Nymburk - Kolín (17) a Pardubice - Děčín (17.30). V neděli se odehraje duel USK Praha - Nymburk (15:00) a v pondělí a úterý už bude na programu pětice bitev 9. kola.

Ženská RENOMIA ŽBL se prvními zápasy restartuje tuto sobotu, dál se bude hrát v úterý a příští pátek už bude na programu celé šesté kolo.

„Jsem rád, že zvítězila logika a pragmatismus a ti, kteří se sportem živí, mohou dál vykonávat svou práci. A byť to nebude divácky atraktivní přímo v halách, bude to atraktivní při vysílání přenosů, protože fanoušci jsou teď po českém sportu hladoví. A já jsem rád, že můžeme ženský basketbal přidat do skupiny profesionálních lig, které se opět mohou hrát,“ těší Daniela Kurucze, guvernéra Asociace ligových klubů ŽBL.

Toho ve čtvrtek odpoledne čekala videokonference s kluby, které dostaly výklad jednotlivých podmínek výjimky. „Na rozdíl od fotbalistů a hokejistů bychom za 48 hodin mohli v rámci platnosti jednoho testu stíhat dva zápasy namísto jednoho. A také řešíme situaci, kdy pokud někdo z týmu bude pozitivní, aby ostatní hráčky mohly dál hrát,“ informoval.