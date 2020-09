Beksa sice v úvodu vedla 8:1, jenže pak domácí rychle obrátili a ve skóre byli vždy o kousek napřed. „V první a druhé čtvrtině jsme se nedokázali vyrovnat s pick and rollem domácích, kteří nás rozebírali na prvočísla,“ říká pardubický asistent Adam Konvalinka, který znovu vedl tým při indispozici Kena Scalabroniho.

Pardubičtí ne a ne se vrátit do vedení. Necelých pět minut před koncem prohrávali největším rozdílem v zápase (81:89). Závěr jim ale vyšel stejně jako úvod střetnutí. Včetně dvou trojek Tomáše Vyorala. „Ve druhém poločase jsme trošku zlepšili obranu a v koncovce jsme byli šťastnější,“ přiznal Konvalinka.

BK Olomoucko – BK JIP Pardubice 93:94 (31:29, 53:49, 69:68). Body: Bezbradica 24, Palyza 20, Kouřil 18, Váňa 11, Pekárek 10, Šantelj 6, Feštr 4 – Vyoral 24, Dunans 18, Švrdlík 15, Potoček 10, Heřman 9, Škranc 8, Slanina 5, Svoboda 5. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Kubiš. Fauly: 21:26. Pět chyb: Švrdlík (Pardubice). Trestné hody: 20/13 – 18/14. Trojky: 12:12. Doskoky: 46:40. Diváci: 873.

Svitavské zklamání

Jedině druhá čtvrtina snesla v podání Turů přísnější měřítko. Jinak za dravým soupeře zaostávali a jen potvrdili, že jim start do sezony nevychází. „Vítězství USK bylo zasloužené. Zejména ve druhém poločase a ve třetí čtvrtině předvedl výborný výkon. Hrál přesně tak, jak jsme chtěli hrát my, tedy agresivně v obraně a chytře v útoku. Bohužel my jsme toho nebyli absolutně schopni,“ konstatoval trenér Lukáš Pivoda.

USK Praha – Dekstone Tuři Svitavy 90:72 (20:13, 41:39, 70:55). Body: Samoura 29, Štěrba 18, O. Sehnal 16, Mareš 11, Macháč 7, Fuxa 4, Vyroubal 3, Kolář 2 – Bujnoch 15, Proleta 14, Svoboda 12, Dragoun 9, Marko 8, Welsch 8, Goga 3, M. Sehnal 3. Rozhodčí: Vyklický, Karafiát, Perlík. Fauly: 19:23. Trestné hody: 28/19 – 13/8. Trojky: 7:10. Doskoky: 41:40. Diváci: 187.

Výhra byla blízko

„Jsem zklamaný, neboť v průběhu duelu to vypadalo, že bychom si mohli odvézt výhru. Bohužel jsme na konci udělali nějaká špatná rozhodnutí. Byly tam i chyby, ale podle mě rozhodlo štěstí,“ uvedl hradecký kouč Lubomír Peterka po těsné prohře.

Sluneta Ústí nad Labem – Královští sokoli Hradec Králové 76:75 (18:23, 37:40, 55:59). Body: Hanes 27, Autrey 14, Svejcar 12, Karlovský 7, Rakočevič 7, Pecka 6, Fait 3 – Halada 21, Lošonský 19, Koloničný 10, Sedmák 9, Stamenkovič 9, Barač 5, O. Peterka 2. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Pokorný. Fauly: 17:18. Pět chyb: 1:1 (Pecka – Barač). Trestné hody: 20/14 – 8/4. Trojky: 4:5. Doskoky: 34:34. Diváci: 510.

Tabulka:

1. Opava 3 3 0 304:236 100.0

2. Nymburk 4 4 0 397:345 100.0

3. Brno 1 1 0 78:61 100.0

4. Ústí n. L. 5 3 2 414:390 60.0

5. USK Praha 5 3 2 402:398 60.0

6. Děčín 2 1 1 160:170 50.0

7. Pardubice 5 2 3 439:426 40.0

8. NH Ostrava 5 2 3 377:425 40.0

9. Hradec Králové 4 1 3 295:299 25.0

10. Olomoucko 4 1 3 349:370 25.0

11. Svitavy 5 1 4 397:465 20.0

12. Kolín 1 0 1 61:78 0.0