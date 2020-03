Vítězství s označením „velmi důležité“ vybojovali v sobotu hradečtí basketbalisté. Na palubovce Kolína zvládli utkání 5. kola nadstavbové skupiny A2 Kooperativa NBL a vyhráli rozdílem šestnácti bodů 82:66.

„Utkání bylo pro domácí ovlivněno neúčastí zraněných Durhama a Graniče.I tak domácí zahráli dobrý poločas. My jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. Byli jsme nervózní, protože jsme cítili velkou šanci na vítězství. Druhý poločas jsme zahráli velmi dobře, kontrolovali jsme utkání, půjčili jsme si míč v útoku, a i ve statistice, kromě ztrát, jsme byli lepším týmem,“ hodnotil duel Lubomír Peterka, trenér hradeckého Kingspanu.

Geosanu sice chyběli dva klíčoví hráči, ale i tak má výhra hostujících Královských sokolů svoji váhu. Proč? Především proto, že se svému víkendovému soupeři v tabulce vzdálili na rozdíl třech výher. Jen pro připomenutí, poslední tým této skupiny půjde obhajovat svoji účastv nejvyšší soutěži do nevyzpytatelné baráže.

„První poločas byl utrápený a nervózní. Ve druhé půli jsme přežili první minuty a pak to z nás spadlo. Máme zkušený tým a zvládli jsme to až do konce. Sice to nebyl moc krásný basket, dělali jsme zbytečné chyby, ale výsledek a dva body jsou pro nás rozhodující,“ trefně poznamenal Lukáš Kantůrek, dvaadvacetiletý hráč Královských sokolů.

Ti sehrají další zápas nadstavby v sobotu 14. března, kdy v třebešské sportovní hale přivítají od 18 hodin celek NH Ostrava, který má na svém kontě stejný počet vítězných zářezů jako Hradec Králové a Brno.