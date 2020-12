Nebylo co řešit. Hradečtí basketbalisté od úvodu jasně ovládli čtvrteční utkání 11. kola Kooperativa NBL na palubovce posledního Olomoucka. Východočeši vyhráli přesvědčivě 98:79, v průběhu třetí čtvrtiny vedli dokonce už třicetibodovým rozdílem.

„Jsem rád za třetí vítězství venku, navíc u soupeře s relativně zvučným jménem. Ale musím říct, že na domácích byly vidět události posledních dnů. Odchod Palyzy se na nich velmi podepsal. Přesto si úspěchu ceníme. Vyhráli jsme stylem start – cíl, v podstatě jsme měli utkání naprosto pod kontrolou. Míč putoval, body dávali různí hráči, vstřelili jsme hodně snadných košů. Hráli jsme dobře, vyšlo nám to. Myslel jsem si, že po pauze to bude daleko těžší utkání, protože někdy se takhle týmy semknou. Nicméně měli jsme dlouhou dobu na přípravu, která byla dobrá. Po delší přestávce je pro nás tohle vítězství povzbuzením. Na Hanácích byla trošku vidět deprese, vůbec nám nestačili. Doufám, že se oklepou a zaberou,“ uvedl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

V pozitivním duchu hodnotil utkání i pivot Jan Koloničný. „Výhra je super. Myslím si, že jsme přijeli skvěle připraveni. Trošku nám pomohla absence Lukáše Palyzy u domácích, ale takový je sport, to se děje. Měli jsme jediný cíl – vyhrát, což se nám povedlo, takže jsme určitě rádi. Důležité bylo, že se nám hned od úvodu dařilo. Ze začátku byl na soupeře recept, že jsme běhali rychle do protiútoku. Hned po úvodní čtvrtině vznikl bodový polštář. Z toho už se pak těžko oklepává a dohání takové manko. Rychle jsme získali dvouciferný náskok. To každého uklidní. Domácí to už pak neměli jednoduché, což nám vyhovovalo,“ řekl nejvyšší hráč týmu (208 cm).

Hradečtí si moc neodpočinou, neboť již v sobotu mají na programu duel 12. kola nejvyšší soutěže, když na třebešské palubovce přivítají od 18.15 hodin Ostravu.

„Do utkání musíme jít se stejnou energií jako proti Olomoucku. Naším cílem bude hrát dobře v obraně s následným rychlým přechodem do útoku,“ podotkl trenérův asistent Lukáš Rovenský.