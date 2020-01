Sobotní důležitá výhra a zároveň porážka konkurenčního Kolína znamená, že se Královští sokoliv ligové tabulce vrátili zpátky na deváté místo.

„Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Po několika těsných prohrách jsme to už potřebovali. Výsledek o 20 bodů je nakonec pro hosty možná až krutý,“ uvedl hradecký trenér Lubomír Peterka.

Kingspan Královští sokoli Hradec Králové – NH Ostrava 92:72 (26:23, 41:49, 67:60). Body: Barač 23, Tresač 22, Stamenkovič 15 (12 asistencí), Lošonský 12, Sedmák 11, O. Peterka 6, Koloničný 3 – Newkirk 21, P. Bohačík 16 (12 doskoků), Calloway 12, Holsey 8, R. Pumprla 6, Heinzl 4, Šmíd 3, Nábělek 2. Rozhodčí: Baloun, Kapaňa, Baudyš. Trojky: 11:4. Trestné hody: 25/17 – 32/20. Doskoky: 30:37. Fauly: 23:22. Diváci: 287.

Další galapředstavení Turů

Třetí proti druhému, to byl jasný tahák předposledního kola základní části Kooperativa NBL. A zaplněná sportovní hala Na Střelnici sledovala opět parádní výkon svitavských Dekstone Turů. Ti kromě několika úvodních minut a větší části druhé čtvrtiny na palubovce jasně dominovali. Hlavně po změně stran to byla v jejich podání basketbalová extratřída vyjádřená výsledkem 50:29. Slezané v těchto fázích neměli proti výborně hrajícím Turům naprosto co nabídnout.

„Kromě druhé čtvrtiny jsme na obranné polovině odvedli velmi dobrou práci. Ve druhém poločase to bylo skoro excelentní,“ chválil kouč Lukáš Pivoda.

Dekstone Tuři Svitavy – BK Opava 90:70 (20:14, 40:41, 68:59). Body: Crandall 18, O'Brien 15, Puršl 14, Kovář 13, Marko 11, Stamenkovič 8, Kotásek 3, Jelínek 3, Slezák 3, Dodd 2 – Bujnoch 17, Jurečka 14, Šiřina 13, Gniadek 8, Švandrlík 7, Dragoun 7, Klečka 4. Rozhodčí: Kec, Scholze, Jedlička. Fauly: 19:16. Trestné hody: 16/11 – 1O/7. Trojky: 9:13. Doskoky: 38:34. Diváci: 1015.

Kolín setřásli i v oslabení

Povinné, leč důležité vítězství. Ze dvou důvodů. Pardubičtí basketbalisté přerušili sérii nezdarů a v sestavě bez úderného dua Viktor Půlpán - Ozren Pavlovič. Desátý Kolín se ale držel tři čtvrtiny. Za tu dobu se ani jeden celek neutrhl do dvojciferného trháku. Ještě na začátku 29. minuty vedli hosté 63:62. Beksa však precizně zvládla přelom posledních dvou čtvrtin. Na začátku čtvrté domácí vystřihli dvě trojky a soupeři definitivně pláchli.

„V obraně určitě máme věci, které se dají zlepšovat, ale dařilo se nám v ofenzivní fázi. Když jsme potřebovali, v kritických momentech jsme lépe zvládali i obranu. To rozhodlo,“ hodnotil utkání pardubický kouč Ken Scalabroni.

BK JIP Pardubice – Geosan Kolín 94:82 (26:26, 48:46, 68:53). Body: Škranc 25, Vyoral 21, Švrdlík 14, Kohout 12, Slanina 7, Svoboda 6, Svojanovský 5, Nečas 4 – Igrutinovič 16, Richardson 14 a Durham po 14, Granič 13, Machač 12, Číž 11, Kolář 2. Rozhodčí: Salvetr, Nejezchleb, Hecl. Fauly: 24:20. Trestné hody: 14/11 – 20/16. Trojky: 11:8. Doskoky: 31:35. Diváci: 817.

Liga mužů – 21. kolo: Olomoucko – Brno 84:69, Ústí nad Labem – Nymburk 77:100, USK Praha – Děčín 96:78.

Tabulka:

1. Nymburk 22 22 0 2214:1612 100.0

2. Opava 21 16 5 1810:1595 76.2

3. Svitavy 21 15 6 1837:1714 71.4

4. Pardubice 21 13 8 1681:1585 61.9

5. Olomoucko 21 12 9 1835:1731 57.1

6. Ústí nad Labem 21 12 9 1709:1781 57.1

7. USK Praha 22 11 11 1804:1799 50.0

8. Děčín 21 9 12 1705:1730 42.9

9. Hradec Králové 21 5 16 1712:1970 23.8

10. NH Ostrava 21 5 16 1700:2020 23.8

11. Kolín 21 4 17 1704:1956 19.0

12. Brno 21 3 18 1578:1796 14.3